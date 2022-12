Paola Barale senza freni “Tra me Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è successo….”| La verità sul triangolo

Paola Barale è davvero un’icona della televisione. Attrice, conduttrice e showgirl ha segnato la storia del piccolo schermo grazie alla partecipazione a “La sai L’ultima?”, “Quelli che il calcio” ma soprattutto “Buona Domenica”. Dopo aver lavorato anni con Maurizio Costanzo ecco che la Barale ha rivelato qualcosa sul loro rapporto.

Paola Barale è una showgirl, conduttrice ed attrice italiana. Deve il suo successo all’incredibile somiglianza con Madonna interpretando in diversi programmi il ruolo di sosia della star. La sua carriera, però, si emancipa da questa parte e prende il volo grazie a trasmissioni come La Ruota della fortuna, Grandi Magazzini ma in primis Buona Domenica.

Con Maurizio Costanzo inizia un sodalizio lavorativo importante che la porta a vincere il telegatto nel 2000 come migliore personaggio televisivo dell’anno proprio grazie al suo lavoro in Buona Domenica con Costanzo.

A Belve, noto programma condotto da Francesca Fagnani, Paola Barale ha risposto a domande molto scomode facendo chiarezza su alcuni pettegolezzi che sono circolati in questi anni nel mondo dello showbusiness.

Dopo aver smentito i dubbi circa il suo orientamento sessuale Paola Barale, sotto insistenza della Fagnani, ha parlato dei famosi rumors di menage a trois tra di lei, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Le dichiarazioni di Paola Barale su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Quando Francesca Fagnani durante una puntata di Belve in cui era ospite Paola Barale ha ripreso delle controverse dichiarazioni di Maurizio Costanzo, la Barale è rimasta abbastanza interdetta. Maurizio nel suo libro scrive: “Leggende metropolitane sul mio conto? Due in particolare sono memorabili. Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci erano tutte cavolate”.

Paola ha poi risposto così ai microfoni della Fagnani: “Maurizio ha scritto nel suo libro della leggenda metropolitana che ci fosse un triangolo tra me, Maria e lui?”, “Oddio ma l’ha scritto davvero? L’ha detto nel suo libro? La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me”.

E ancora: “Come è ovvio, è tutto falso, tra l’altro io Maria non la conosco bene – ha proseguito -Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto. Non è assolutamente vero che ci conosciamo bene. Ma anche con Maurizio non sono mai stata amica. Era il mio datore di lavoro stop. Anzi, ci sentiamo più adesso, mi chiama ogni volta che inizio un nuovo spettacolo teatrale”.

La Barale poi ha precisato: “Le leggende metropolitane hanno sempre un fondo di verità, ma non è questo il caso lo giuro. Io ripeto che mi sono data una risposta su chi potrebbe aver fatto nascere queste dicerie. Tutto parte da qualcosa, ma non posso parlare perché non riguarda soltanto me. Qualcuno dell’ambiente ha messo in giro la voce basandosi su dei fatti che potevano portare a crederlo, che riguardano me e una persona che mi era vicina”.

Tutto falso secondo Paola Barale, e opera di chi avrebbe voluto, forse, mettere i bastoni tra le ruote alla carriera della showgirl. Evidentemente non è riuscito nel suo intento.