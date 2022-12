Jerry Calà non si vede più in giro, è sparito: “puzzo di morto” | cosa sta succedendo

Vi ricordate di Jerry Calà? L’attore da diverso tempo è sparito dalle scene, sia da quelle della televisione che del cinema. Ma come mai è sparito? A spiegare il motivo è stato proprio lui.

Tutti ricorderanno Jerry Calà, famoso attore cinematografico e della televisione italiana.

Siciliano doc, il comico ha divertito tutto il paese tra gli anni 80 e gli anni 90 con i suoi film comici che hanno fatto la storia della cinematografia italiana. Tra le pellicole più popolari sicuramente rientrano “Il ragazzo del Pony Express”, “Vacanze di Natale”, “Sapore di Mare” e non solo.

Le sue abilità lo portano a vincere nel 1993 il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del Cinema di Berlino, per la sua interpretazione in Diario di un vizio.

Nonostante la sua carriera di successo e i numerosi riconoscimenti ricevuti per le sue performance, da diverso tempo ormai Jerry Calà definitivamente scomparso dalle scene.

Da anni non compare nel cinema né sul piccolo schermo e tutti si chiedono che cosa sia successo, qual è il motivo che si cela dietro questa sparizione. A dare una spiegazione è stato proprio lui.

Ospite da Mara Venier durante il suo programma domenicale “Domenica in”, l’attore ha vuotato il sacco. Ricordiamo che i due sono stati sposati dal 1984 al 1987, e nonostante l’amore sia finito, i due sono legati da un ottimo rapporto, tanto che Jerry ha deciso di confessare il motivo per cui è scomparso dalle scene proprio ospite dalla sua ex moglie.

Attualmente è sposato con Bettina Castioni, conosciuta nel 2001: i due si sono sposati solo un anno dopo e nel 2003 è nato il loro figlio, Johnny Calà, apparso sotto la regia del padre nei film: Vita Smeralda e Torno a vivere da Solo.

L’attore, ospite da Mara Venier, ha confessato quanto gli pesi non lavorare più come un tempo, perché avrebbe ancora voglia di mettersi in giocoe tornare sulle scene. Purtroppo però non ho buoni riscontri da parte dei registi di oggi.

In una intervista su Radio 2, il comico ha parlato proprio di questo, rivelando tutta la sua voglia di continuare a fare cinema la sua speranza di trovare qualcuno che lo possa ancora apprezzare e far tornare sulle scene.

Jerry, durante il programma “I lunatici”, ha infatti confessato: “Mi piacerebbe fare più cinema. Viviamo in un’Italia che rispetto ad altri Paesi è provinciale.

Altrove gli attori che hanno una storia vengono tenuti da conto e coccolati, vengono chiamati per fare delle parti anche come genitori o come nonni. Qui invece si dice che uno puzza di morto”.