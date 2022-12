La famiglia Totti-Noemi si allarga, la lieta notizia, arriva un nuovo membro

Per Francesco Totti e Noemi Bocchi è un periodo di vita importante: il loro amore è sempre più consolidato, tanto da scegliere di allargare la famiglia.

Ormai è da molti mesi che Totti e la Bocchi hanno reso la loro relazione nota al pubblico. Infatti, durante questo periodo, abbiamo visto molte foto di loro due insieme mentre erano in giro per fare compre per la nuova casa o per festeggiare i compleanni. Insomma, in ogni scatto mostrato al pubblico, i due sono dei piccioncini innamorati, che si scambiano baci e abbracci affettuosi.

Inoltre, stupendo molto i fan, la coppia ha deciso, da poco tempo, di andare anche a vivere insieme. Questo avvenimento lo dimostrano le foto che la coppia ha postato sul social media Instagram, dove fanno vedere ai loro followers l’interno della casa.

Stiamo parlando di un enorme appartamento lussuoso, con una vista mozzafiato, e una mega sala da pranzo. Si può notare anche un bellissimo albero di Natale messo all’angolo. A proposito del Natale, questo è il loro primo che festeggiano come coppia e con i rispettivi figli. Inoltre, la famiglia si è allargata: un nuovo membro è entrato ufficialmente nella famiglia Totti-Bocchi. Stiamo parlando di un cucciolo di bulldog francese di nome Simba, regalato da Totti per la sua Noemi.

Questa notizia è stata appresa grazie alla rivista Nuovo, che ha pubblicato delle foto di Noemi mentre si trovava davanti ad una clinica veterinaria. Questo cagnolino è molto simile a quello che, poco tempo fa, la neo-coppia ha regalato al primogenito di Totti, Cristian, e che questi l’ha chiamato Tyson.

Appresa la notizia dell’arrivo del nuovo cucciolo a quattro zampe, molti fan credono che sia un segnale di quanto il Pupone sia serio in questa relazione e certi ammiratori dell’ex calciatore della Roma sono arrivati a pensare ad un possibile figlio tra Totti e la Bocchi. Ovviamente, queste sono solo congetture dei fan, ma se dovesse mai succedere una cosa del genere, per Ilary Blasi sarebbe veramente una batosta enorme.

Stando alle parole di una sua amica, la nota conduttrice avrebbe reagito molto male alla vista delle nuove foto che ritraggono Totti e Noemi in atteggiamenti affettuosi e dolci. E sarebbe anche per questa ragione che la Blasi si sarebbe fatta beccare dai paparazzi con la sua nuova fiamma Bastian, in modo tale che anche Totti veda come se la sta passando Ilary.

Tuttavia, la coppia Totti e Noemi è molto affiatata, anche perché condividono diverse passioni in comune. Ad esempio, il calcio, il padel e l’amore per gli animali. Totti si sente così a suo agio con la sua nuova compagna che ha deciso di regalarle un anello con diamante a forma di cuore di ben 300.000 euro! Dunque, è quasi impossibile un ritorno di fiamma tra Francesco Totti e Ilary Blasi.