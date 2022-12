Terence Hill, la morte di suo figlio lo sta annientando. Situazione disperata

Il ben noto attore italiano Mario Girotti, alias Terence Hill, ha dovuto affrontare uno dei dolori più terribili per un genitore: seppellire il proprio figlio.

21 aprile 2022: Terence Hill mette la parola fine al suo ruolo di Don Matteo nell’omonima serie. Ruolo che ha recitato per ben 13 anni e che, quindi, non ha reso facile dirgli addio. Ma nel corso della sua lunghissima carriera, costellata da numerosi successi, l’amato attore italiano Mario Girotti, ovvero Terence Hill, ha dovuto dire addio ad una persona ben più importante per lui, suo figlio Ross.

Terence Hill ha una vita lavorativa piena di successi straordinari, dai film spaghetti western dove recitava al fianco del suo più grande amico Bud Spencer (morto il 27 giugno 2016) fino alla fiction della Rai Don Matteo.

L’attore può vantarsi anche di avere avuto successo nella sua vita privata, perché è riuscito ad incontrare la sua anima gemella, con la quale ha trascorso più di 50 anni, ovvero l’attrice Lori Zwicklbauer. Insieme a questa donna, Hill ha deciso di metter su famiglia e così, nel 1969 nasce il loro primogenito Jeff e dopo decidono di adottare il figlio Ross, nato nel 1973.

Ross era un giovane pieno di energia e le sue due più grandi passioni erano lo sport e il cinema. Infatti, era membro di una squadra di football e di una di canottaggio. Inoltre, aveva anche iniziato a girare i suoi primi film: nel 1983 e nel 1987 ha recitato piccole parti in Don Camillo, regia di Terence Hill, e in Renegade-Un osso troppo duro, diretto da Enzo Barboni.

Prima del tragico epilogo, il giovane Ross si stava preparando per vestire i panni di Billy the Kid in Lucky Luke, serie tv che prendeva ispirazione dall’omonimo fumetto, diretta ed interpretata da suo padre.

Purtroppo, però, la vita di questo giovane promettente è stata interrotta bruscamente nel 1990 a causa di un incidente che ha segnato per sempre, in modo negativo, la vita di Terence Hill.

Ross si trovata nel Massachusetts insieme ad un amico, quando, durante un loro viaggio in auto, la macchina è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è andata a sbattere contro un albero, che è caduto rovinosamente sopra i due ragazzi, uccidendoli entrambi.

Una notizia che ha distrutto i genitori e il fratello di Ross, che sono rimasti traumatizzati dallo sfortunato incidente. Infatti, per Terence Hill è stato talmente un duro colpo da digerire che la sua stessa carriera ha subito un arresto improvviso, procedendo molto a rilento, fino a quando, verso la fine degli anni ’90, il celebre attore è riuscito, piano piano, a riprendere il suo solito ritmo lavorativo.