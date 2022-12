Eros Ramazzotti è il cantante più ricco del 2022. Ha un patrimonio incredibile

Il ben noto cantante italiano si è guadagnato il primo posto in classifica dei cantanti del Bel Paese con il portafogli più pieno del 2022.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati ed è tornato nelle prime pagine dei maggiori quotidiani e delle maggiori riviste per la nuova conquista: è primo nella classifica dei cantanti italiani più ricchi del 2022.

La sua carriera è iniziata negli anni ’80, quando ha preso parte al festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con la canzone Terra Promessa, passando la selezione. Da quel momento in poi, la sua vita lavorativa è tutta in salita; ma anche quella sentimentale, dal momento che il cantautore inizia la sua famosa relazione amorosa con la bellissima e simpaticissima conduttrice televisiva Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti ha diverse collaborazioni sparse nel mondo e la sua musica viene ascoltata non solo dagli italiani, ma anche da molti altri popoli internazionali. Ramazzotti, benché abbia raggiunto la soglia dei 60 anni (ha compiuto 59 anni lo scorso 28 ottobre), riesce ancora a far impazzire i suoi fan con le sue canzoni.

Il suo ultimo brano, dal titolo Ama, ha spopolato tra i suoi ammiratori perché nel videoclip della canzone ci sono come protagoniste la sua amata ex moglie Michelle e la loro adorata figlia Aurora Ramazzotti. Secondo la famosa rivista People With Money, dunque, Eros è risultato primo in classifica dei cantanti italiani più ricchi dell’anno 2022.

La sua lunga e fruttifera carriera musicale, che ha visto collaborazioni anche con cantanti d’oltreoceano come Anastacia, Ricky Martin e Tina Turner, hanno portato Eros Ramazzotti ad avere un patrimonio di 275 milioni di euro. Ed è per questa somma di denaro enorme che si è piazzato primo nella classifica dei più ricchi cantanti del Bel Paese del 2022. Tuttavia, il suo segreto non è solamente la musica.

Infatti, il cantautore, negli anni, si è avvantaggiato, grazie al suo successo internazionale, ed ha investito in azioni, accordi e collaborazioni con grandi marche a cui ha prestato la sua immagine. Oltre a questo, Eros ha una catena di ristoranti a Roma e ha pubblicizzato un suo nuovo profumo che subito è stato amato molto dalle fan e dai fan del cantante;

così come la sua linea di abbigliamento, che gli fa incassare un bel po’ di soldi all’anno. Insomma, un conto in banca che viene sempre rimpolpato. E la fortuna non è solo danarosa, perché, forse, potrebbe averne anche in campo amoroso. Si vocifera, infatti, un possibile ritorno di fiamma tra lui e la sua ex moglie Michelle. Chissà se accadrà veramente.