Nozze in vista per Raoul Bova e Rocío: a breve li potremmo vedere con la fede al dito

Anche se nessuno ci avrebbe mai scommesso un euro, la coppia Raoul-Rocío è diventata sempre più unita, tanto da sentirsi addirittura spiritualmente già sposati. Ma Rocío attende la fatidica proposta.

In questo periodo, l’attore italiano Raoul Bova sta collezionando molti successi, uno dietro l’altro. Dopo il trionfo della serie Don Matteo, Bova ha preso parte nel cast di un’altra fiction, ovvero Giustizia per tutti. Qui, ha lavorato fianco a fianco del suo nuovo amore, Rocío Muñoz Morales.

Il sex symbol italiano e la bellissima attrice spagnola hanno trascorso sei mesi sul set cinematografico per entrare perfettamente nei loro ruoli, così da far vedere al pubblico italiano una recitazione di prima qualità.

La prima cosa che risalta all’occhio è l’affiatamento che c’è tra i due. Nella miniserie, lei è Victoria, un avvocato che permette a Roberto (interpretato da Raoul) di riabilitarsi, dal momento che era stato imprigionato ingiustamente. Tra i due protagonisti della fiction nasce un sentimento e un legame profondi, e questo è stato aiutato molto anche dal fatto che nella realtà, Bova e la Morales hanno una relazione amorosa.

Raoul e Rocío si sono conosciuti sul set del film Immaturi-Il Viaggio e nessuno si sarebbe mai immaginato che i due avrebbero creato una relazione così intensa e duratura. Infatti, all’epoca, Bova era sposato con Chiara Giordano, ma il loro matrimonio era praticamente già finito.

Quindi, sembrava essere una relazione stereotipata tra un uomo maturo e una ragazza giovane. Invece, la situazione era seria e i due attori si sono innamorati follemente, mettendo al mondo due bellissime figlie e vivendo il loro amore come se fosse sempre il primo giorno.

Questa loro fiducia ed armonia rende possibile anche la distanza fisica tra la coppia. Infatti, molto spesso i due si vedono costretti a vivere separati per diverso tempo a causa dei loro rispettivi impegni lavoratiti. Tuttavia, questo non impedisce loro di amarsi sempre di più e di rafforzare il loro rapporto. E, a volte, capita anche di ritrovarsi sullo stesso set, com’è accaduto per Giustizia per tutti.

Sapendo che il loro amore è così intenso e radicato, molti fan, sia di Raoul che della Rocío, hanno pensato che, a breve, la coppia sarebbe convolata a nozze. Sebbene l’attore italiano e l’attrice spagnola abbiano più volte affermato di sentirsi già spiritualmente sposati, la bella Morales è in attesa di una proposta di matrimonio in piena regola. Questa notizia si ha grazie alle parole di un’amica di Rocío, che ha voluto rimanere anonima, riferite al settimanale Nuovo.