Test della personalità: salotto, cucina, camera o ufficio? Scegli una stanza scopri il tuo temperamento

Con questo semplice test puoi scoprire un lato in inedito del tuo carattere. Scegliendo una stanza scoprirai qual è il tuo temperamento che condiziona il tuo stile di vita.

Ogni persona ha preferisce un’area della casa: c’è chi predilige stare in soggiorno a guardare la televisione, c’è chi ama utilizzare la cucina e chi ancora preferisce una stanza più privata in cui ritagliarsi un proprio spazio.

Le nostre preferenze anche in ambito di spazi dicono molto sulla nostra personalità. Questo semplice test ti farà scoprire qual è il tuo temperamento proprio attraverso gli spazi della casa.

I quattro step del gioco rivelano che indole hai e in che modo ti rapporti con te stesso e con il mondo esterno.

Ricordiamo che si tratta di un semplice test ma spesso dei piccoli passaggi possono rivelare molto su se stessi, anche cose di cui prima non eravamo a conoscenza.

Osservate la foto proposta: per scoprire qual è il tuo temperamento basta scegliere la stanza che ti ha colpito subito. Qual è quella che ha catturato la tua attenzione? Sceglila e vai a leggere cosa rivela di te.

Scopri il tuo temperamento

Nell’immagine sono ritratti i quattro luoghi di una semplice casa: la cucina, il salotto, un piccolo ufficio e la camera da letto. Quale di questi è il luogo di più ti ha colpito?

Se è stato il salotto a catturare la tua attenzione significa che sei una persona molto altruista. Preferisci trascorrere il tempo in compagnia piuttosto che stare da solo perché essere circondato da molte persone ti fa stare bene. Proprio per questo ami preparare grandi cene per trascorrere il tempo con i tuoi cari e i tuoi amici.

Se a colpirti di più è stata l’immagine dalla camera da letto, allora vuol dire che siete amanti del relax e il silenzio. Sei un vero meditatore e ti piace trascorrere il tempo in solitudine fantasticando sulla tua vita e sul tuo futuro. Questo non vuol dire che tu sia un tipo introverso: ti piace stare in compagnia, ma preferisci rifugiarti.

Se invece l’immagine che ha catturato la tua attenzione è l’ufficio vuol dire che ti piace molto lavorare e seguire le regole. Il dovere è la tua priorità assoluta, anche se ti piace stare in compagnia e ascoltare gli altri. Nella tua quotidianità hai bisogno di moltissima concentrazione.

Infine, tutti coloro che hanno scelto la cucina sono persone che amano cucinare soprattutto per gli altri. Questo vi rende molto altruisti, infatti vi preoccupate sempre che le persone attorno a voi stiano bene e che non gli manchi nulla.