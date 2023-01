Enrico Papi, la sua famiglia a rischio di morte, situazione drammatica. Il racconto agghiacciante

Il famoso conduttore televisivo si è visto protagonista di un momento da incubo, nel quale era coinvolta anche la sua amata famiglia.

Enrico Papi è uno dei conduttori televisivi più versatili e il pubblico lo adora proprio per questa sua dote da camaleonte, sempre pronto a nuove sfide. Simpatico, affascinante, imitatore, insomma, Papi è un presentatore molto capace e talentuoso. Si è creato il successo che ha oggi proprio grazie alle sue straordinarie qualità che gli permettono di reggere la pressione delle telecamere e di intrattenere i suoi fan. Tuttavia, ha passato dei momenti bui anche lui.

Il 1988 è l’anno del suo esordio, quando Enrico Papi si ingegna per creare delle candid camera presentate in un famoso programma dell’epoca, in onda su Rai1, chiamato Fantastico Bis. Dopo due anni, quel progetto finisce ma c’è ne un altro subito dietro l’angolo.

Infatti, nel 1990, Enrico presenta diverse rubriche, da lui ideate, nel programma Uno Mattina. Nel 1992, insieme a Lisa Russo e Gaia Zoppi, conduce La Banda dello Zecchino, famosa trasmissione per bambini dell’epoca.

Nel 2000, Papi è l’inviato backstage del festival di Sanremo in compagnia di Raffaella Carrà e insieme conducono anche il dopo festival. Ma una delle trasmissioni che lo hanno reso celebre è Sarabanda, programma musicale dove ci si sfidava a colpi di note.

Enrico ha sempre avuto molta fantasia, tanto da ideare moltissime rubriche per diversi programmi o, addirittura, intere trasmissioni. Ad esempio, è stato Papi a creare il quiz televisivo in onda su Rai1 tutte le estati, ovvero Reazione a Catena. L’ultima stagione, andata in onda la scorsa estate, è stata presentata da Marco Liorni.

Qualche tempo fa, però, Enrico si è visto protagonista di un evento traumatico per lui e la sua famiglia. Il tragico evento ha avuto luogo quando il famoso conduttore era alle prese con un nuovo programma, Guess My Age, in onda su TV8 in prima serata.

Era il 2017 e lui e la sua famiglia si trovavano a Miami quando si è presentato un ospite che nessuno vorrebbe conoscere: l’Uragano Irma. Fortunatamente, Enrico Papi era riuscito a tornare in Italia prima del suo arrivo; purtroppo, però, la sua famiglia era ancora negli Stati Uniti.

Papi ha raccontato come si sono svolti i fatti: “Sono abituato a risolvere i problemi della mia famiglia nella vita quotidiana. Certo, in quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto.

Sembra un’accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l’abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante anti-uragano, sono saliti in auto e fuggiti.”

In seguito, la famiglia di Enrico Papi è ritornata a casa dopo 50 ore di volo. Insomma, un’avventura iniziata tragicamente ma, per fortuna, conclusa per il meglio.