Non c’è stato nulla da fare per Veronica Gentili: l’annuncio ha sconvolto tutti. Situazione irreversibile

In questi giorni Veronica Gentili ha annunciato qualcosa che ha sconvolto tutti i telespettatori: il suo è un saluto senza possibilità di ripensamento. La scelta è stata inevitabile e ora Mediaset si trova a gestire un bel problema.

Veronica Gentili è una delle conduttrici più amate della televisione italiana: sempre professionale e colta, dal 2021 conduce Controcorrente, un talk show di genere politico in cui si parla di cronaca e attualità e in cui la conduttrice ospita diverse figure di spicco del settore.

La giornalista ha preso parte a molti programmi televisivi come Coffee Break, Radio 24, L’aria che tira e Stasera Italia. Gentili ha intrapreso gli studi classici e poi si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, debuttando poi come attrice e sceneggiatrice. Una delle sue principali passioni è infatti il teatro, a cui si è dedicata per molti anni. Il suo talento come attrice l’ha portata anche a recitare in film come Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Veronica Gentili e l’annuncio che spaventa

Di recente la giornalista ha fatto un annuncio che ha stupito tutti e che ha cambiato molte cose. Dopo aver conquistato il pubblico italiano, lo ha lasciato a bocca aperta decidendo di fare un passo indietro.

Veronica Gentili non ama molto parlare di sé ed è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata: di lei sappiamo che è la sorella di Alessandro Vespignani, docente di fisica, informatica e scienze della salute alla Northeastern University di Boston, e che è fidanzata con un certo Massimo, attivo nel mondo del cinema.

“Lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore” ha spiegato. “Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci. Diciamo che me lo sono scelto bene” ha scherzato.

In questi giorni è emersa la notizia per cui la giornalista lascerà temporaneamente Contocorrente alla sua collega Alessandra Viero, solo per qualche tempo. Infatti Gentili ha salutato il pubblico per le feste, promettendo di rivedersi a gennaio, ma a quanto pare Mediaset ha deciso di annullare la pausa delle feste mandando comunque in onda il programma.

La giornalista aveva già deciso di prendersi un po’ di tempo per sé, quindi al suo posto troveremo Alessandra Viero che, ne siamo sicuri, saprà gestire al meglio la conduzione del programma.

Per fortuna nessuna brutta notizia, soltanto un saluto temporaneo al programma, poi Gentili tornerà più in forma di prima dopo le ferie natalizie. L’appuntamento è per il 28 dicembre e il 4 gennaio in attesa del suo ritorno.