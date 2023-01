Che fine ha fatto Luciano? Scatta l’allarme, Maria De Filippi e la redazione preoccupati

Il cavaliere del trono over del dating show più famoso di Mediaset è scomparso dalle scene. Cos’è successo al buon Luciano?

Luciano ha sempre attirato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne, programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, grazie ai suoi balletti divertenti e alla capacità di smorzare la tensione dopo ogni litigio. Tuttavia, il settantaduenne non prende parte alle puntate da diverso tempo e sembra che non abbia alcuna intenzione di ritornare tanto presto dietro le telecamere di Mediaset per le puntate che andranno in onda già nel 2023. Ma come mai quest’improvvisa decisione?

Il motivo è grave e riguarda la condizione di salute di Luciano. Infatti, il simpatico cavaliere ha molti problemi sanitari che gli hanno impedito di proseguire con le riprese della trasmissione.

Non si ha ancora nulla di preciso riguardo al fatto se e quando Luciano potrà tornare di nuovo a far divertire il pubblico di Uomini e Donne con i suoi tipici balletti, ma una cosa è certa: adesso il simpatico nonnino ha bisogno di molto riposo e tante cure. Purtroppo per lui, dovrà attendere molto tempo prima di ritornare in trasmissione e cercare l’anima gemella che non riesce ancora a trovare.

Non si conoscono i dettagli delle condizioni di salute del cavaliere del trono over, ma sia la redazione del programma che la sua conduttrice, ovvero la Queen Mary di Canale5, sono molto preoccupati. Forse lo stato di salute di Luciano è peggiorato nell’ultimo periodo di tempo? Questo non lo sappiamo ancora, ma l’agitazione della De Filippi e dello staff di Uomini e Donne aumentano la preoccupazione che affligge i fan da ormai diversi giorni.

Tuttavia, come cantava un mito della musica, the show must go on e, infatti, nel programma non mancano i soliti diverbi. L’ultimo avvenimento che ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo è stata la discussione molto accesa tra Gemma e Mario, il suo corteggiatore, molto innamorato di lei.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda i numerosi apprezzamenti che Mario ha fatto nei confronti di altre donne e queste osservazioni hanno innervosito tantissimo Gemma.

Anche se Mario si è scusato più volte, Gemma non ha la minima intenzione di fargliela passare liscia e ha affermato che non vuole più uscire con lui. Soprattutto, dopo aver assistito al ballo tra Mario e Cristina Tenuta che hanno fatto nelle ultime puntate, anche se Mario ha spiegato di voler solamente bene a Cristina e nulla di più.

Alla fine, però, Mario ha capito che Gemma non è la donna adatta a lui perché l’affetto che il cavaliere prova non è ricambiato ugualmente da lei. Così, Mario ha provato a corteggiare un’altra dama, Gabriella, con la quale, però, non è finita bene.

Insomma, Uomini e Donne è un programma che sa come intrattenere il suo pubblico con moltissime vicissitudini, tutte intrecciate tra loro.