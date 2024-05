Roberto Vecchioni, la tremenda malattia lo ha spezzato: “sofferenza e dolore tremendo” | Ecco come vive adesso

La tremenda malattia è entrata nella vita di Roberto Vecchioni, la sofferenza e il dolore difficili da sopportare. Ecco come sopravvive.

Un dolore profondo e un coraggio ammirevole, quello di Roberto Vecchioni, cantautore e poeta amatissimo, si apre con una confessione intima e toccante, raccontando la lotta contro una tremenda malattia che ha sconvolto la sua vita negli ultimi anni.

Nelle sue ultime interviste televisive Vecchioni ha affrontato la questione con la sincerità e la sensibilità che lo contraddistinguono. Non si è soffermato sui dettagli della malattia, scegliendo di tutelare la sua privacy, ma ha voluto condividere con il pubblico il suo profondo dolore e la difficile battaglia.

Roberto Vecchioni è un esempio di forza e resilienza. Nonostante le prove che la vita gli ha riservato, continua ad affrontare il presente con coraggio e determinazione, trovando conforto nella musica, nella poesia e nell’amore per la sua famiglia.

Sono parole forti, cariche di una consapevolezza profonda, quelle pronunciate da Roberto Vecchioni in una recente intervista. Il cantautore, da sempre riservato sulla sua vita privata, ha deciso di aprirsi e raccontare la battaglia contro la malattia.

La malattia e i figli

Nelle ultime apparizioni televisive, come ospite da Mara Venier a “Domenica In”, Vecchioni ha presentato il suo libro autobiografico “Tra il silenzio e il tuono”, raccontando con pudore e commozione la sua esperienza con la malattia e il dolore. Non è la prima volta che Vecchioni si confronta con la sofferenza. Già nel 2007, infatti, il figlio Edoardo era stato colpito dalla sclerosi multipla, a cui nel 2007 ha dedicato la toccante canzone “Le rose blu“.

Una dedica d’amore e sostegno nei confronti del figlio, con cui Vecchioni condivide un legame profondo e speciale. Purtroppo, il destino ha riservato a Vecchioni un altro duro colpo: la perdita del figlio Arrigo, scomparso prematuramente. Un dolore immenso che ha segnato profondamente il cantautore, come ha raccontato con grande commozione in diverse occasioni.

Il messaggio di Roberto Vecchioni: “Tra il silenzio e il tuono”

La recente apparizione di Roberto Vecchioni come ospite di Mara Venier ha portato alla luce un’intima riflessione sul significato della vita e sulla forza della musica nel romanzo autobiografico “Tra il silenzio e il tuono”. Il celebre cantautore ha condiviso il suo profondo convincimento riguardo alla potenza della canzone come veicolo di amore e cambiamento, esprimendo un messaggio forte e diretto soprattutto ai giovani. “La canzone deve arrivare come una bomba d’amore”, ha affermato, sottolineando l’importanza di affrontare l’alternanza tra gioia e dolore che caratterizza l’esistenza di ognuno. Per Vecchioni, è proprio il dolore che plasmava e insegna, una lezione che emerge anche nel ricordo struggente della morte del figlio Arrigo.

Oltre alla sua carriera artistica, l’intervista ha gettato luce sulla vita privata di Roberto Vecchioni, evidenziando le sfide e le gioie che ha affrontato. Con due matrimoni alle spalle, il cantautore ha avuto figli da entrambe le unioni. Dal primo matrimonio con Irene Bozzi è nata Francesca, che lo ha reso nonno di due gemelle attraverso l’inseminazione artificiale. Tuttavia, la separazione è sopraggiunta a causa di un tradimento scoperto. Attualmente sposato con Daria Colombo, scrittrice, Vecchioni ha avuto altri figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. La perdita prematura di Arrigo ha lasciato un’impronta indelebile nella vita del cantante. Morto a 36 anni lo scorso 18 aprile dopo aver lottato a lungo contro una malattia, che a tutt’oggi non è ancora stata svelata. Un dolore fortissimo per il professore cantautore che non ha mai nascosto, che continua a portare avanti il ricordo e il dolore di questa assenza, trovando conforto nella speranza che la moglie possa ritrovare la felicità.