Fiorello: “carriera finita” tutta colpa di Sanremo, il dramma del conduttore | Sostanze per la depressione

Fiorello è ancora protagonista delle cronache. L’uomo attualmente al timone di Viva Radio 2 ha raccontato in passato di un difficile momento della sua carriera. Pensava sarebbe finita, eppure qualcosa è cambiato per il meglio. Ecco cosa ha dichiarato.

Fiorello è considerato da tutti come lo showman per eccellenza. Attore, comico, cabarettista e conduttore Fiorello è davvero un concentrato di energia in grado di fare ascolti da paura in qualsiasi contesto. Attualmente Fiore sta conducendo ogni giorno la rassegna comica mattiniera chiamata Viva Radio 2.

Anche in una fascia oraria così complessa, l’uomo sta riuscendo a portare a casa grandissimi risultati e riempire il suo parterre di bravi ospiti. Come non dimenticare, oltretutto, il Sanremo condotto insieme ad Amadeus divenuto ormai storico proprio per aver fatto incetta di spettatori.

Rosario Fiorello è nato nel 1960 a Catania in Sicilia e prima di essere l’incredibile showman che tutti conosciamo ha fatto una lunga gavetta nell’animazione. Dopo essere stato scelto nel villaggio turistico della Valtur sull’Isola di Capo Rizzuto, Fiorello muove i primi passi nel mondo del lavoro come facchino, cuoco e barman.

La sua verve e sfrontatezza lo hanno portato ben presto a diventare una star dei villaggi grazie alla partecipazione in spettacoli come ‘Moonlight Serenade’, di Glenn Miller o addirittura l’interpretazione di Raffaella Carrà in Ballo Ballo.

Per Fiorello la carriera inizia proprio da lì, da quei palchi piccoli dei teatri dei villaggi e arriva fino a quello grande di Sanremo. Per Rosario, tuttavia, le cose non state sempre semplici, anzi l’uomo ha dovuto affrontare non pochi problemi lavorativi.

Il racconto del periodo buio di Rosario Fiorello

Qualche tempo fa Rosario Fiorello è stato un ospite speciale nel programma e podcast di Fedez e Luis Sal. L’uomo ha raccontato qualcosa in più su di sé e sul suo percorso nel mondo dello spettacolo. Forse, non tutti ricordano la sua partecipazione alla Kermesse più ambita d’Italia, Sanremo in qualità di concorrente.

Fiorello si presentò al Festival nel 1995 con una canzone scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto inititolata ‘Finalmente tu’. Il pezzo affrontò qualche polemica posizionandosi quinto con soli 2000 voti di scarti con la vincitrice Giorgia.

Al podcast Muschio Selvaggio Fiorello ha fatto notare come i titoli di giornale dell’epoca fossero molto duri con Fiorello. Difatti, questi scrissero: “Sanremo: Fiorello perde, carriera finita” e ancora: “Lì la depressione, mollo tutto e sto 6, 7 anni vivacchiando”

In seguito, Fiorello ha vissuto dei momenti di estrema difficoltà lavorativa e a quanto pare proprio in tali spiacevoli occasioni avrebbe dichiarato di aver fatto uso di sostanze per depressione.

Una sfida durissima per Fiore che è riuscito a rinascere grazie a programmi come Festivalbar condotto insieme ad Alessia Marcuzzi dal 2000 per tre bellissime edizioni consecutive. Per Fiorello, quindi, il futuro si è dimostrato una grande carrera in ascesa.