In questa foto una delle famiglie più famose d’Italia, li riconoscete? Da non credere

Riuscite a individuare chi sono questi soggetti raffigurati in fotografia? Oggi sono tutti personaggi famosi e se ci fosse stato anche il padre nello scatto, avreste subito capito di chi stiamo parlando.

Al giorno d’oggi, la foto è considerata un elemento scontato, facile da ottenere, del quale molto spesso si abusa inutilmente. Ad esempio, fotografare il cibo prima di mangiarlo, scattare foto a cose senza senso che si trovano per strada e, soprattutto, invadere i social con innumerevoli selfie, ovvero i vecchi autoscatti.

Le nuove generazioni non hanno la minima idea di che cosa sia un rullino fotografico e che cosa si prova nell’attendere con impazienza di svilupparlo per scoprire che foto salteranno fuori. Adesso, se non fai le foto a qualsiasi cosa tu faccia, è come se non esistessi affatto nel mondo social, mentre prima, circa 40 anni non bel Medioevo, la foto aveva un significato ben diverso. E questo scatto di famiglia ne è un buon esempio.

Questa è una foto in bianco e nero, consumata dal tempo, che ritrae una mamma con i suoi tre figli. Manca il padre, ma molto probabilmente è lui che ha scattato la fotografia. Se, invece, il papà fosse stato ritratto con la sua famiglia, sarebbe stato troppo facile capire di chi stiamo parlando.

Questo scatto mostra una famiglia che oggi è molto famosa nel mondo dello spettacolo: lei ha 78 anni, è un’attrice e produttrice di serie tv ma ha anche duettato con il marito. Lui, infatti, è un cantante ed ha 84 anni, ma anche lui è attore e presentatore. La figlia maggiore ha 57 anni, è una conduttrice radiofonica e ha preso parte a qualche fiction televisiva;

il figlio di mezzo ha 56 anni, ha tentato di seguire le orme dei genitori nel mondo della musica commerciale ma non ha riscosso il successo sperato e quindi si è dedicato alla musica cristiana e alla scrittura; la terzogenita ha 54 anni, è un’attrice e segue le sue regole, ha i capelli rasati “per sentirsi più leggera anche dei pensieri negativi” come dice lei, è stata molto male e si è dichiarata omosessuale pubblicamente.

Quelli che vediamo raffigurati in foto, quindi, altri non sono che Claudia Mori e i suoi figli Rosita, Giacomo e Rosalinda e l’autore dello scatto è, ovviamente, il mitico molleggiato, ovvero Adriano Celentano.

Lui e sua moglie Claudia sono “la coppia più bella del mondo”, come hanno cantato loro stessi, e infatti sono sposati dal 1964. Sebbene abbiano avuto qualche problema in passato, riguardo al tradimento fatto da Adriano nei confronti della Mori, sono riusciti a superare anche quell’ostacolo pericoloso e continuare ad amarsi molto.