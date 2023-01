Gianluca Vialli: chi è la donna che gli sta accanto, l’amata moglie Cathryn?

L’ex calciatore Gianluca Vialli ha dovuto affrontare, e lo sta ancora facendo, un momento terribile della sua vita. Per fortuna, al suo fianco ha l’amata moglie: Cathryn White Cooper. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Ex modella, bionda, occhi blu, bellissima ed oggi arredatrice d’interni: questa è Cathryn White Cooper, ovvero la moglie di Gianluca Vialli. La Cooper, di origine sudafricana, è un ex modella e adesso si sta dedicando all’arredamento di interni.

Ha conosciuto il suo attuale marito, Gianluca Vialli, quando giocava ancora nel Chelsea e la coppia è convolata a nozze il 26 agosto 2003. Dal loro amore sono nate due figlie: Sofia e Olivia.

Sono una famiglia molto riservata, che ama mantenere alta la loro privacy, senza mettere in piazza la loro vita privata. Tuttavia, qualche anno fa, Gianluca Vialli ha rilasciato un’intervista al giornale inglese The Times, dopo la scoperta della sua malattia: “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere.”

Quando escono insieme ufficialmente, è ovvio quanto Cathryn White Cooper sia una donna piena d’eleganza e classe e quanto ami suo marito. Gianluca Vialli è un ex calciatore, dirigente sportivo, allenatore e capo delegazione della nazionale italiana. Tuttavia, qualche giorno fa, Vialli ha comunicato che si sarebbe ritirato dai suoi impegni lavorativi a causa dei problemi di salute. Gianluca, infatti, è dal 2017 che deve fare i conti con un tumore al pancreas.

Pochi giorni fa, Vialli, tramite una nota della Figc, ha comunicato una notizia che i fan non hanno preso affatto bene, dicendo: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri.”

Inoltre, ha chiarito le motivazioni che lo hanno costretto a decidere di fermarsi, affermando: “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio.”

Lo stato di salute dell’ex calciatore non è migliorato e le ultime notizie sul suo conto hanno fatto preoccupare i suoi fan. Infatti, Gianluca è ricoverato presso una clinica di Londra, città dove vive da molti anni ormai, per curarsi al meglio delle sue possibilità. Persino la sua mamma di 87 anni è andata a trovarlo in clinica, partendo da Cremona ma ritornandoci poco dopo. Una visita breve, dunque, ma doverosa.

Qualche tempo fa, in un’ospitata a Che tempo che fa, Vialli ha raccontato: “Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai.”

Adesso Gianluca Vialli ha tirato il freno a mano e ha deciso di riposare per permettere al suo corpo di reggere le forti batoste che dovrà subire durante questo periodo di malattia. Per fortuna, al suo fianco l’ex calciatore ha la sua amata moglie Cathryn White Cooper e le loro adorate figlie.