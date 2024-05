Uomini e Donne, segnalazione gravissima su Daniele: se confermata potrebbero essere cacciati | Ecco cos’ha fatto

È arrivata negli studi una segnalazione gravissima su Daniele che potrebbe mettere in discussione la sua permanenza nel programma.

Venerdì 24 maggio è fissata la data del finale di stagione Uomini e Donne e l’ultima scelta fatta ha smosso le orde di fan per via di alcune segnalazioni gravissime che riguarderebbe la natura della scelta stessa. Nella registrazione di lunedì scorso del trono classico di U&D sappiamo, grazie alle anticipazione fornite da Lorenzo Pugnaloni, chi ha scelto Daniele Paudice.

Il ragazzo doveva scegliere tra due corteggiatrici, Gaia Gigli e Marika Abbonato, e pare proprio che la scelta sia ricaduta sulla prima ragazza. Malgrado i fatti siano andati come dovrebbero seguendo gli standard del dating show, ci sono state delle indiscrezioni che insinuerebbero che i due si sarebbero conosciuti ancora prima dell’inizio del programma.

Queste gravi segnalazioni avrebbero messo in dubbio la credibilità della trasmissione facendo credere che la scelta sia stata pensata e studiata a tavolino. Nelle registrazioni di lunedì 6 maggio si vede come Daniele abbia scelto Gaia e i due siano usciti insieme dal dating show. Questa scelta non ha sorpreso come dovrebbe perché alcune segnalazioni hanno rivelato che Daniele e Gaia si sarebbero frequentati prima della trasmissione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Daniele e Gaia si sarebbe frequentati diversi mesi prima dell’inizio del programma e, quindi, la scelta del ragazzo non sarebbe così inaspettata. Ci sono state due segnalazioni molto gravi riguardanti il passato di Daniele e Gaia che insinuerebbero una sorta di breve flirt tra i due.

Le segnalazioni shock

La prima indiscrezione riguarda alcuni like messi da Daniele sotto le foto di Gaia che aveva pubblicato su Instagram nell’ottobre del 2023, quindi prima della loro partecipazione a Uomini e Donne. Vedendo questi like è facile pensare che tra i due c’era qualcosa o stava per nascere un sentimento romantico che poi, come abbiamo visto dalle registrazioni, è sbocciato in altro.

La seconda indiscrezione arriva da un’amica della corteggiatrice che ha fatto notare a Deianira Marzano che Gaia e Daniele erano già usciti insieme prima della trasmissione. Un altro tassello che andrebbe ad aumentare i dubbi dei telespettatori riguardo la veridicità del dating show e delle persone che vi prendono parte.

Tutto architettato

Dopo aver scoperto queste due segnalazioni davvero importanti e al tempo stesso gravissime, i fan del dating show hanno diversi dubbi riguardanti la scelta di Daniele verso Gaia. I telespettatori non sanno se sia stata tutta una sceneggiata del programma che già sapeva fin dall’inizio che lui avrebbe scelto lei oppure è stato tutto vero. Studiare a tavolino l’andatura dello show e le scelte che i tronisti di Uomini e Donne vanno a fare è come se fosse una presa in giro nei confronti del pubblico.

Che la decisione di Daniele sia stata escogitata prima o che sia vera non è dato saperlo, sappiamo che ha scelto Gaia e che ci sono quelle indiscrezioni che li riguardano ma, per il momento, nessuno ha smentito o confermato tali segnalazioni. Sappiamo soltanto che Daniele ha scelto Gaia e che i due sono usciti insieme dal dating show.