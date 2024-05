Michael Schumacher, adesso la famiglia ha preso una decisione dolorosa: sono ore cruciali | Le spese erano troppo alte e…

Arrivano nuovi sviluppi su Michael Schumacher, adesso la famiglia ha preso una decisione cruciale, le spese mediche erano alte.

Da anni non si hanno notizie su Michael Schumacher: dopo l’incidente del 29 dicembre 2o13, le informazioni sull’ex pilota si sono fatte sempre più rare e sono in pochissimi a sapere come stia davvero oggi.

La famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo, almeno fino a ora: è emersa una notizia che arriva proprio da Corinna, la moglie dell’ex campione, e non è assolutamente ciò che ci aspettavamo.

La famiglia, dopo un’attenta riflessione, ha dovuto prendere una decisione molto difficile ma obbligata che ha sconvolto i fan. Nessuno si sarebbe mai aspettato questa mossa dopo tanti anni, eppure le persone vicine all’ex pilota hanno deciso così.

Purtroppo le cose sono andate così e non ci si può fare più nulla. Ora tutti gli occhi sono puntati sulla famiglia Schumacher e sulle conseguenze dietro il gesto.

Il terribile incidente di Michael Schumacher

Stava sciando insieme alla figlia quando Schumacher è caduto e ha battuto violentemente la testa su una roccia. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo l’ex campione di Formula 1 ha sofferto un grave trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale. Nessuno, a parte le persone più vicine alla famiglia, ha più visto l’ex pilota, neanche durante la riabilitazione.

Solo il suo team medico e la sua famiglia, e forse qualche amico più stretto, sa quali siano oggi le sue reali condizioni, e nessuno ha mai rivelato ai giornali alcun dettaglio, dimostrando l’immenso rispetto per Schumacher e la sua famiglia. Adesso però arriva una notizia che non avremmo mai voluto sentire: la famiglia ha preso una decisione molto importante che dà precise indicazioni su come procede la terapia.

Una decisione dolorosa

Purtroppo, viste le spese mediche molto elevate, la famiglia del grande campione ha dovuto prendere una decisione sofferta ma a quanto pare obbligatoria. Per assistere Schumacher la moglie ha predisposto un team dedicato che comprende 15 professionisti sanitari che operano direttamente a casa sua, questo per evitare che l’ex pilota venga assalito dai fotografi e dai fan in ospedale. Ovviamente questa attenzione richiede un costo enorme, e per questo Corinna si è vista costretta a mettere all’asta gli orologi del marito.

Parliamo di otto modelli meravigliosi che assumono ancora più valore visto che sono stati indossati dall’ex campione. Il valore stimato è di 4 milioni di euro, ma la cifra potrebbe cambiare dopo la chiusura della vendita. La decisione è stata molto sofferta, ma giustamente ora la cosa più importante è garantire a Schumacher tutte le cure di cui ha evidentemente ancora bisogno. Si tratta di un’occasione unica, ma anche molto triste, per i fan dell’ex pilota.