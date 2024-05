Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno fatto l’annuncio più bello: l’arrivo speciale che li emoziona | Diventeranno…

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in una fase meravigliosa della loro vita e hanno fatto un annuncio pieno di gioia.

Gioia infinita in famiglia Langella e Dal Corso: i due innamorati stanno per vivere una delle gioie più belle della vita e hanno deciso di condividere la bella notizia con i fan.

I due saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo questo sabato e i telespettatori non vedono l’ora di sentire la notizia con le proprie orecchie. La felicità è incontenibile, e non potrebbe essere altrimenti.

Giovani e innamorati, i due stanno vivendo il loro amore appieno e questa novità dimostra che le cose non potrebbero andare meglio. Tanti invidiano il loro amore così puro e il fatto che siano unitissimi.

La notizia ha riempito di gioia tutta la famiglia e ormai sui profili social dei due non si parla d’altro. Impossibile rimanere impassibili di fronte a un annuncio così lieto.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso

I due si sono conosciuti a Temptation Island nel 2018: entrambi tentatori, è scattato immediatamente il colpo di fulmine ma purtroppo si sono persi e non sono riusciti ad approfondire la conoscenza. Si sono poi ritrovati a Uomini e Donne, e questa volta è stata Teresa a fare il primo passo; Andrea, però, l’ha rifiutata.

Ma poi evidentemente ci ha ripensato perché è stato lui a rincorrerla e chiederle di dargli una seconda possibilità. Insomma, la loro storia era scritta nel destino ed è per questo che alla fine sono arrivati a celebrare una gioia meravigliosa, un traguardo importantissimo che gli porterà tanta felicità.

Non c’è gioia più grande

Pochi mesi e Teresa Langella e Andrea Dal Corso vivranno una delle gioie più grandi che possa capitare: i due convoleranno a nozze e hanno scelto una location bellissima per celebrare il loro amore, ovvero la Costiera Amalfitana. Teresa si è cresimata da poco per avere tutte le carte in regola per procedere col sacramento e adesso non manca davvero più nulla. L’attesa è tanta e l’emozione non coinvolge soltanto i due futuri sposi, ma anche i fan della coppia che non vedono l’ora di scoprire come sarà la festa.

Andrea aveva chiesto a Teresa di sposarla proprio nel giorno del compleanno di lei, decisamente una sorpresa meravigliosa. La proposta è arrivata inaspettata: la donna non immaginava che, durante la festa del suo compleanno, la sorpresa sarebbe stata doppia, e per questo anche più bella. Attesi a Verissimo per questo sabato, i due avranno modo di svelare qualcosa sui preparativi, ma non troppo: la sorpresa deve essere per tutti e la verità si scoprirà solo alla fine dell’estate.