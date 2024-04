“Non ci sposiamo!” Oriana Sabatini e il matrimonio con Dybala: quella frase ha cambiato tutto | Ha dovuto dirlo davanti a tutti

Adesso è ufficiale, “Non ci sposiamo” quella frase ha cambiato tutto. Oriana Sabatini ha parlato davanti a tutti del matrimonio con Dybala.

Gli amanti del gossip hanno parlato a lungo del matrimonio tra Oriana Sabatini e Dybala, e in particolare della romantica proposta fatta dal calciatore proprio davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice argentina si è sbottonata al pubblico rivelando delle verità molto particolari sul matrimonio, in particolare riguardo a una frase che ha cambiato le sorti della loro relazione.

Sabatini da fuori sembrava entusiasta, ma in realtà c’è di più e le cose non sono andate come pensava. La modella si è detta stressata e questo potrebbe cambiare molte cose in corso d’opera.

I fan della coppia ora hanno paura che il matrimonio possa saltare viste le difficoltà di cui ha parlato la modella. Quella che doveva essere una cerimonia bellissima sta diventando molto complicata.

La proposta

Come spesso accade, la modella inizialmente pensava che il gesto di Dybala fosse uno scherzo, ma il calciatore era serio: inginocchiandosi ha chiesto a Sabatini di diventare sua moglie. Ma adesso la modella è agitata, stressata, e non si calmerà finché le cose non si sistemeranno. Perché adesso, a quanto pare, la questione è diventata molto complessa.

I due stanno mantenendo il massimo riserbo sulla situazione, spesso non condividono aggiornamenti neanche con i propri genitori, perché le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Alcune parole della modella hanno spaventato i fan e, mentre si avvicina la data della cerimonia, sembra che i dubbi stiano aumentando.

La verità di Oriana Sabatini

Ospite a LAM, nota trasmissione argentina, la modella ha spiegato di essere molto entusiasta ma anche molto stressata per i preparativi del matrimonio. I due si sposeranno in Argentina e dovranno pensare a ogni minimo dettaglio, anche a tenere lontani i fotografi e i curiosi, ed è difficile prendere delle decisioni. Ma a rivelare dettagli molto interessanti sui due è stata anche la madre di Oriana Sabatini, la quale pensava che i due non si sarebbero mai sposati visto quello che si erano detti molto tempo prima.

I due innamorati infatti avevano avuto un piccolo battibecco sulla possibilità di sposarsi perché Dybala inizialmente aveva affermato di non volersi sposare, mentre Oriana aveva controbattuto dicendogli che “Non avrò figli se non ci sposiamo”. Il calciatore invece da tempo aveva espresso il suo desiderio di avere figli e questa presa di posizione della futura moglie a quanto pare gli ha fatto cambiare idea. Adesso i fan della coppia non vedono l’ora di avere qualche dettaglio sul grande evento, se ne avranno in qualche modo la possibilità.