“Ho pianto per…”, Gaia De Martino confessione senza freni: il video cancellato con Mida | Era il momento di dirlo

Gaia De Martino ha deciso che era ora di parlare, dopo l’eliminazione da Amici non si trattiene sulla situazione, anche il video eliminato.

Dopo aver chiuso il capitolo Amici 23, Gaia De Martino si è presa un attimo per ritornare alle abitudini quotidiane che aveva lasciato mesi prima quando era entrata nel talent show. Poco dopo la sua eliminazione, la De Martino è tornata attiva sui social pubblicando, per poi cancellare poco dopo, un video riguardante la sua esperienza al talent.

La ballerina eliminata lo scorso 20 aprile dal serale di Amici sarà ospite nella puntata di sabato prossimo del talk show di Canale 5, Verissimo, e alla conduttrice Silvia Toffanin e al suo pubblico racconterà la sua esperienza nell’accademia e le motivazioni che l’hanno spinta a cancellare un video che aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram poco prima.

Si tratta del fatto che poco dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni, Gaia ha postato sui social un video con Mida. Tuttavia, la ballerina ha poi deciso di cancellare questo video perché poteva essere troppo scomodo per la sua persona. Infatti, chi è riuscito a guardare il video pubblicato per breve tempo ha potuto vedere un altro lato di Gaia che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Ma il post del video non è l’unico contenuto social che Gaia De Martino ha pubblicato poco dopo la sua eliminazione dal talent. Infatti, la ballerina ha postato alcuni scatti che la ritraggono in accademia assieme ai suoi compagni accompagnati da una lunga didascalia dove ha voluto esprimere tutto quello che si è tenuta dentro fino all’ultimo.

Il post di Gaia De Martino

Nella lunga didascalia in accompagnamento alle foto, la De Martino ha voluto esprimere tutte le sue emozioni vissute all’interno dell’accademia ringraziando tutti coloro che l’hanno accompagnata in questa sua straordinaria esperienza. La ragazza ha anche affermato: “Ho pianto tutti i giorni perché il pianto per me è sfogo”, sottolineando come anche i momenti più bui le siano stati d’aiuto per la sua formazione personale.

Infine, il lungo messaggio di Gaia si conclude con un ringraziamento speciale dedicato alla padrona di casa Maria De Filippi e al suo coach Raimondo Todaro. La ballerina li ringrazia entrambi per aver creduto in lei e per averle dato la possibilità di dimostrare chi fosse veramente e di farla migliorare ancora di più nella danza.

Il video cancellato

Il post dedicato ad Amici e alle persone che hanno reso possibile l’esperienza di Gaia non ha nulla da nascondere e, infatti, la ragazza ha deciso di non cancellarlo dal suo profilo social. Tuttavia, non si può dire lo stesso del video con Mida che è durato davvero poco sui social. Gaia ha scelto di cancellarlo per non mostrare cosa conteneva, altrimenti chi l’ha supportata avrebbe certamente cambiato idea su di lei. Questo perché il video postato lo scorso 23 aprile sulla pagina Instagram di Gaia De Martino era un filmato che ritraeva la giovane in compagnia di Mida nel periodo in cui erano ancora una coppia.

Il dettaglio temporale si può notare dagli atteggiamenti affettuosi che hanno l’uno per l’altra ma la ballerina ha deciso di cancellare il video seguendo i consigli delle sue amiche che, ancora in accademia, le hanno detto che se avrebbe continuato a pensare, seguire ed ascoltare Mida il suo affetto non sarebbe mai svanito. Quindi il fatto di cancellare il video è una scelta di Gaia per dire addio alla sua storia con Mida e per evitare di mostrare ai suoi fan i momenti trascorsi con lui, dal momento che si tratta di emozioni ormai finite alle quali non deve più pensare.