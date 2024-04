Amici 23, il litigio va avanti 48 ore: volano stracci e parole pesanti | La produzione deve prendere una decisione

Ad Amici 23 sembra che la discussione non possa terminare, litigano da 48 ore e arrivano parole pesanti, cosa farà la produzione.

Amici di Maria De Filippi non è soltanto un talent show di si scoprono giovani portentosi nell’ambito della danza e del canto, ma è anche una scuola che racchiude numerosi adolescenti e tutti i loro problemi e le loro gioie amplificante dalla giovinezza che li contraddistingue. Infatti non è cosa rara vedere relazioni iniziare e finire all’interno del programma e drammi che investono alcuni concorrenti.

In questi giorni ad Amici il clima è a dir poco teso per via di un litigio tra due partecipanti che sta andando avanti da più di due giorni. I diretti interessati sono Gaia De Martino e Christian Prestato, meglio noto nel talent come Mida. I due stanno litigando da giorni a causa della presunta mancanza di interesse di lui nei confronti di lei.

Gaia e Mida sono entrati ad Amici come sconosciuti, poi si sono avvicinati sempre di più fino a trasformare la loro amicizia in qualcosa di più serio. Tuttavia, poco prima delle puntate del serale di Amici Mida ha deciso di troncare la sua relazione con Gaia ammettendo che ha bisogno di stare solo e che lei merita qualcuno di meglio.

La rottura non è stata accettata molto bene da Gaia che, infortunatasi al ginocchio, deve stare ferma per tre settimane ma, per fortuna, il suo ruolo viene ricoperto da un’altra ballerina: Aurora Ravenstel. In questi giorni la lite tra la ballerina e il cantante sta proseguendo perché la ragazza non riesce a sopportare un atteggiamento del ragazzo.

Il fatale errore

Gaia non perdona a Mida il fatto di non averle fatto gli auguri di compleanno. Per l’occasione, i ragazzi dell’accademia le hanno organizzato una piccola festa ma lui non si è nemmeno presentato per farle gli auguri. Mida ha preferito chiudersi in camera sua e stare al computer piuttosto che festeggiare la sue ex ragazza.

Questo comportamento ha ampiamente infastidito Gaia che è scoppiata in lacrime sfogandosi con una sua amica. La ballerina ha sottolineato che non ha pianto perché ancora innamorata di lui ma a causa dell‘indifferenza di Mida sia nei confronti del suo compleanno che riguardo il suo infortunio. Anzi, sembra proprio che il cantante non sopporti il fatto che Gaia sia stata ‘graziata’ e che un’altra stia prendendo il suo posto temporaneamente.

L’ingiustizia

Stando alle parole di Mida non sarebbe giusto che Gaia riesca ad arrivare in finale grazie alla sostituzione temporanea di un’altra ballerina. In altre parole, secondo lui Gaia avrebbe dovuto lasciare la gara dopo l’infortunio e non continuare lo stesso, anche da ferma, perché ha la sostituta. Questo affronta non è piaciuto affatto alla ballerina che ha accusato Mida di indifferenza e menefreghismo.

Inoltre, pare proprio che il cantante si stia avvicinando sempre di più ad Aurora e questo potrebbe infiammare ancora di più l’ira di Gaia. La ragazza, inoltre, continua ad accusare Mida di pensare prima alla gara e poi ai suoi compagni e alla sua situazione fisica ma il cantante ha risposto che tutto quello che ha detto lo ha espresso per spronarla e farla riflettere. Vedremo come andrà a finire tra Gaia e Mida e cosa deciderà di fare la produzione di Amici 23.