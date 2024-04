Fedez, beccato in città con la bionda famosissima: è un’amica di Chiara | Un altro brutto colpo

Anche a Los Angeles Fedez si è molto divertito ed è stato beccato con la bionda famosissima amica di Chiara, che colpo basso.

Dopo l’intervista a Belve, Fedez sembra essersi tolto un macigno dallo stomaco e ora che ha raccontato il suo punto di vista è finalmente libero di riprendersi in mano la sua vita.

Sicuramente l’ultimo periodo non è stato facile, e non lo è stato neanche per l’ormai ex moglie. I due stanno affrontando un momento molto delicato e devono anche stare attenti a non danneggiare i propri figli.

Ma il rapper pian piano si sta riprendendo e a dimostrazione di ciò è stato beccato a Los Angeles con una bionda da urlo. I due si sono proprio divertiti.

Il gossip è impazzito e tutti sono curiosi di sapere cosa sta succedendo e soprattutto se la storia andava avanti da un po’. Considerando che la donna di cui parliamo è amica di Chiara Ferragni, la situazione potrebbe esplodere.

Tutti parlano dei Ferragnez

I Ferragnez, per un motivo o per un altro, sono sempre stati sulla bocca di tutti. Purtroppo ora è per un motivo che non avrebbero mai immaginato: la fine della loro storia. La crisi si era insinuata tra i due già da tempo, a causa di scelte non condivise da una parte o dall’altra, e alla fine è scoppiata come una bomba a orologeria.

Adesso è tempo di andare avanti e Fedez ha dimostrato di riuscire a farlo divertendosi con un’amica molto speciale, una conoscenza di Chiara Ferragni che però per lui potrebbe essere qualcosa di più. Il rapper ha pubblicato un video con la bionda e sta facendo parlare il web.

Fedez beccato proprio con lei

Mentre Chiara Ferragni rimane a Milano con la famiglia, Fedez ha deciso di volare a Los Angeles in occasione del Coachella, il festival musicale noto in tutto il mondo che si svolge in questi giorni nell’assolata California. Il rapper ha pubblicato uno scatto con Paris Hilton, amica di lunga data del cantante e anche della sua ex moglie. Il cantante ha postato un video insieme a lei scrivendo sotto “Reunion”, abbracciandola.

Ma le voci parlano anche di una presunta storia tra il rapper e Giulia Ottorini, modella che negli ultimi anni ha raggiunto la fama sui social. I due sono stati visti insieme per le strade della città e sembra che ci sia del tenero tra loro, anche se ovviamente nessuno dei due ha confermato la notizia (né smentito). Dopo la fine del matrimonio con l’influencer milanese, Fedez ha deciso di prendersi del tempo per sé e per godersi la vita, ma il web ha subito cominciato a notare indizi piccanti, sostenendo addirittura che il rapper avrebbe tradito Chiara in passato con Giulia. Sarà vero? Per il momento rimangono solo voci e probabilmente non sapremo mai la verità.