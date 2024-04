Federico Fashion Style, innamorato di lui: dopo mesi di silenzio finalmente esce allo scoperto | Sono perfetti insieme

Dopo mesi di silenzio, finalmente Federico Fashion Style esce allo scoperto con il suo amore, di una bellezza mozzafiato.

Federico Fashion Style è tornato in televisione con “Il salone delle Celebrità”, un nuovo programma su Real Time che ricalca il già collaudato “Il salone delle meraviglie”, ma con ospiti VIP.

Dopo il coming out, l’hair stylist è un po’ sparito dai radar, anche se sui social è rimasto sempre molto attivo. Un anno fa aveva rivelato agli italiani di essere gay, spiegando che sua moglie lo sapeva ma che hanno vissuto con questo segreto per diverso tempo.

L’hair stylist aveva fatto questo passo importante poche settimane dopo il divorzio con Letizia Porcu, la quale comunque è rimasta al suo fianco per tanti anni, sia per supportare lui che per non far mancare l’affetto a sua figlia.

Ora, dopo tanti mesi lontano dal gossip, Federico Fashion Style è tornato a far parlare di sé condividendo una foto col suo nuovo amore, dividendo i suoi fan. È la prima volta che si mostra con un nuovo amore.

L’hair stylist torna a sorridere

Federico ha sottolineato che non è stato semplice nascondere il suo vero Io al mondo, anche se molti avevano già capito che l’hair stylist poteva essere gay; a detta loro prima o poi sarebbe “uscito allo scoperto”, e così è stato. Anche se per tante persone non è stata una sorpresa, si è trattato comunque di un momento molto importante per l’uomo che ha deciso di ufficializzare la cosa. Una scelta molto importante che lo ha liberato di un grosso macigno.

Ora l’hair stylist ha deciso di vivere la sua vita appieno, seguendo le sue passioni e scegliendo l’amore che lo appaga davvero. Tra i cambiamenti c’è stata anche la volontà di mostrarsi col suo nuovo amore, un compagno bellissimo che non ha bisogno di troppe presentazioni.

Il nuovo compagno di Federico Fashion Style

Il noto hair stylist ha deciso di andare avanti scegliendosi un nuovo compagno di vita, un dolcissimo volpino che ha subito presentato ai suoi follower “Vi presento il mio piccolo SIMPA” ha scritto nel post, mostrandosi insieme al cagnolino. Federico si è detto follemente innamorato del cucciolo, e non potrebbe essere altrimenti: il cagnolino è stupendo e molto tenero. Non sono però mancate le critiche da parte dei follower, molte delle quali anche piuttosto aspre.

Molti gli hanno contestato il fatto di aver acquistato un cucciolo di razza invece di prenderne uno al canile, mentre altri hanno commentato dicendo che l’hair stylist avrebbe fatto questo acquisto solo per moda. Non conosciamo le reali motivazioni del gesto di Federico, ma quel che è certo che è l’influencer sembra molto felice nella foto condivisa e ci sono tanti altri fan che invece lo supportano in pieno. I due ormai sono inseparabili e sono un esempio di vero amore.