Luca Jurman, “È molto grave…” la verità sulla denuncia: fissata la data e l’ora in cui parletà al pubblico | Lo faranno tacere?

Luca Jurman, come promesso, ha fissato una data e un orario preciso in cui dirà tutta la verità sulla denuncia e non solo. Lo faranno tacere?

Luca Jurman torna ad attaccare il mondo della musica promettendo di svelare tutta la verità sulle ingiustizie e le scorrettezze a cui ha dovuto assistere e che ha subito in prima persona.

A inizio aprile il produttore aveva pubblicato un video su Instagram dove annunciava una prossima diretta su Twitch durante la quale avrebbe esposto i segreti oscuri di un sistema marcio.

Jurman ha anticipato che racconterà delle verità scomode, affermando che il sistema contro cui sta combattendo sta uccidendo la vera musica, quella per cui lui sta combattendo.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa dirà il produttore, anche se c’è il timore che Mediaset e altri enti possano agire e impedire a Jurman di dire la verità.

Il conflitto con Amici

Il conflitto tra Jurman e Amici va avanti dal 2011, quando il produttore ha lasciato il programma in seguito ad alcune tensioni e gli sarebbe poi stato negato di ritornare. Il produttore negli ultimi tempi era tornato a far parlare di sé per via di un attacco a Rudy Zerbi, quando lo aveva accusato di usare l’autotune, disprezzandolo per questa scelta.

Non sono poi mancati gli attacchi ai concorrenti “figli d’arte”, come LDA e Holden, ma in quel caso le affermazioni di Jurman avevano scatenato la risposta di Mediaset: la produzione aveva accusato il cantante di essere alla ricerca di visibilità e di aver infangato il nome del programma. La storia sembrava essere finita lì, ma Jurman ha deciso di proseguire con la sua battaglia promettendo una diretta in cui avrebbe esposto tante verità scomode sul mondo della musica. Ora quel momento è arrivato.

Tutti pronti ad ascoltare Luca Jurman

Il produttore è prontissimo a rivelare tutta la verità sul sistema da cui si è sentito attaccato e ha finalmente annunciato quando si terrà la diretta: l’appuntamento è per lunedì 22 aprile alle 21.00 su Twitch. Jurman ha invitato non solo i suoi fan, ma tutto il pubblico e i professionisti del settore musicale a seguire la diretta per comprendere fino in fondo la gravità della situazione, sperando di poter cambiare le cose.

Gli utenti non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di conoscere i segreti del mondo dello spettacolo, almeno stando a quanto detto dal produttore. È possibile che questo atto inneschi una serie di risposte da parte di Mediaset e non solo, proprio perché Jurman ha parlato di verità scomode e non ha usato mezzi termini per attaccare “il sistema”. Sta per arrivare la denuncia che potrebbe provocare un grosso scossone al mondo della musica e Jurman è consapevole che questa decisione potrebbe ritorcerglisi contro.