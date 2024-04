“È l’amante di B…”, Isabella Ferrari rovinata: la collega spiattella tutto sui social | Finanziata coi soldi pubblici

La collega di Isabella Ferrari le fa uno sgambetto tremendo e spiattella tutto, dice il nome dell’amante proprio in Mediaset. Scandaloso.

Isabella Fagliazza, meglio nota al pubblico italiano come Isabella Ferrari, è una delle tante attrici del nostro Bel Paese che è riuscita (e lo continua a fare) a migliorare il panorama cinematografico nazionale. La donna ha preso parte a diversi film come, ad esempio, Sapore di mare, Romanzo di un giovane povero, Arrivederci amore ciao, Un giorno perfetto, Caos calmo e La grande bellezza.

L’ultima pellicola in cui la Ferrari ha preso parte si intitola Confidenza, diretta da Daniele Luchetti, e uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 24 aprile. Oltre ad una vita lavorativa piena di successo, Isabella Ferrari può ritenersi soddisfatta anche da un punto di vista personale. Tuttavia, la donna ha fatto diverse esperienze di vita non troppo legali ai giorni nostri.

Sabato 20 aprile Isabella Ferrari è a Verissimo, talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, dove rivela sia i lati più bui che quelli più luminosi della sua vita. Palrando dell’uscita imminente del film, la Ferrari ripercorre la sua carriera ma anche il suo privato e quello che ha vissuto in prima persona in campo sentimentale che, senza remore, è stato messo a nudo anche da una sua collega con toni piuttosto arcigni.

Parlando di vita privata, Isabella Ferrari è sposata dal 2002 con il regista e sceneggiatore Renato Di Maria ma prima di lui ha avuto altre relazioni molto significative che hanno lasciato ricordi più o meno belli. Una sua collega ha poi rivelato l’arcano sbugiardando la Ferrari in pubblico e sui social mettendo in evidenza come i favoritismi sarebbero sempre stati il motore che muove lo show business.

L’amore negativo di Isabella Ferrari

In una lunga intervista rialsciata al Corriere della Sera qualche anno fa, Isabella Ferrari ha confessato di aver provato in prima persona una relazione tossica e violenta. La donna sa bene cosa significa il dolore di un amore malato e la violenza che ne può scaturire. L’attrice è stata anche in analisi per questo motivo, tanto quella parte di vita l’ha segnata nel profondo.

Per fortuna, però, Isabella è riuscita a libersi dal suo boia e a ritrovare la serenità. Inoltre, avendo provato in prima persona l’amore sbagliato Isabella ha affermato che non ci ricascherà una seconda volta, perché ora sa riconoscere il male con largo anticipo. Oltre a questa esperienza negativa e distruttiva dell’amore, la Ferrari ne ha avuta anche un’altra ma dai toni del tutto diversi.

Sbugiardata dalla collega

Nel 2017 si è spento il maestro della televisione italiana, ovvero Gianni Boncompagni, e per l’occasione molti personaggi della spettacolo sono andati a portare i loro omaggi. Tra la commozione generale, le numerose parole di affetto e i dolci ricordi rivolti all’uomo, una voce in particolare ha alzato un polverone gigantesco.

Stiamo parlando della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna che per l’occasione ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha scritto che anche Gianni Boncompagni ha avuto diverse amanti minorenni. Tra le varie repsunte amanti di Gianni, la Carfagna ha smascherato la Ferrari scrivendo che anche lei era l’amante di Boncompagni. Una dichiarazione quella della giornalista Rai che voleva sottolineare come i favoritismi sarebbero stati sempre presenti in tv e di come sarebbero stati anche all’ordine del giorno, una sorta di iter obbligatorio per poter fare successo.