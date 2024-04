“È vero, sono incinta”, Silvia Toffanin e l’annuncio che fa commuovere: il nome è un omaggio a lui | Si chiamerà Si…

Un annuncio davvero di grandissima gioia, Silvia Toffanin ha reagito con grandissima emozione al tanto affetto, arriva un bebè.

Il salotto di Verissimo è sempre ricco di emozioni e di personaggi capaci di far vivere forti sensazioni nel cuore del pubblico ma l’ultimo annuncio fatto in quello studio ha scosso gli animi dei presenti. La conduttrice Silvia Toffanin non si sarebbe mai aspettata una commozione del genere riguardante una lieta novella come quella fatta nell’ultimo appuntamento al talk show.

Un annuncio che apre il cuore perché quando si tratta di una nuova vita ognuno di noi sente la forze e la speranza crescere sempre di più e scoprire che una donna del suo calibro stia vivendo questo tipo di emozione è una notizia davvero lieta. Ma ciò che ha scioccato di più i presenti e il pubblico da casa è stata la scelta del nome.

Infatti, dopo aver annunciato la sua gravidanza la donna ha anche svelato il nome del bambino. Si tratta di un omaggio ad un grande uomo che ha saputo fare la storia della tv e non solo. È certo che sarebbe stato un nonno perfetto ma dato che non c’è più la futura mamma ha voluto omaggiarlo scegliendo il suo nome per il bimbo che porta in grembo.

Silvia Toffanin ha così scoperto nella scorsa puntata di Verissimo che la figlia di Sinisa Mihajlovic, Virginia, è incinta del suo secondogenito. Tra la commozione e le lacrime la giovane donna ha annunciato: “è vero, sono incita” ed ha aggiunto di essere di quattro mesi e di avere un bambino che nascerà verso la metà di settembre.

La notizia di Virginia

Virginia Mihajlovic ha raccontato come le due gravidanze che ha vissuto siano molto differenti. La donna è già madre di una bambina, Violante, nata nel 2021 in un momento di gioia familiare collettiva dato che il padre era appena uscito fuori dal pericolo sanitario. Invece questa seconda gravidanza arriva in un momento del tutto diverso e alquanto delicato.

Infatti, la donna ha scoperto di essere incinta ad un anno di distanza dalla morte di suo padre e quindi si è sentita invadere da due emozioni ben distinte tra loro: la gioia di una nuova vita e il dolore per il ricordo della perdita di un caro. Tuttavia, Virginia si è detta felicissima di questo nuovo arrivo e assieme al marito hanno già trovato il nome.

L’omaggio al padre

Dal momento che questo bimbo non conoscerà mai suo nonno, potrà soltanto scoprirlo attraverso i racconti di amici, colleghi e familiari che gli sveleranno che grande uomo sia stato suo nonno. Virginia ha così deciso di incidere la presenza del nonno sul suo bambino donandogli proprio il suo nome, come una sorta di eredità.

La donna, con il marito Alessandro Vogliacco, hanno deciso di chiamare il loro secondogenito Leone Sinisa in onore del compianto padre. Una scelta ben vista da tutti i suoi familiari che non vedono l’ora di dare il loro più caloroso benvenuto alla nuova vita che dovrebbe nascere tra il 14 e il 20 settembre prossimo.