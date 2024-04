Matilde Brandi in lacrime, se le danno di santa ragione: l’aggressione dietro le telecamere | “Ti sto sulle p*lle”

Matilde Brandi scoppia in un pianto disperato e chiede tregua dopo la violenta aggressione, tutto succede dietro le telecamere.

Il pubblico de L’isola dei famosi di certo non si annoia mai: in ogni puntata ci sono momenti emozionanti ma anche pesanti discussioni che spesso fanno cambiare opinione su uno o più VIP.

Matilde Brandi ha fatto molto parlare di sé durante le ultime puntate e su Instagram la pagina dedicata al reality show pullula di commenti anche a distanza di giorni dall’ultimo episodio andato in onda.

L’influencer si è anche trovata in una situazione difficile, tanto che è scoppiata in un pianto disperato e ha affermato di essere stata aggredita. È successo tutto davanti agli occhi increduli del pubblico.

È probabile che d’ora in poi le cose all’Isola cambieranno, soprattutto viste le ultime vicissitudini dell’influencer, ma anche degli altri. La situazione è ancora molto tesa.

Incontri pericolosi

Nell’ultima puntata Matilde Brandi ha regalato un momento imprevisto che per fortuna poi si è tramutato in qualcosa su cui ridere: mentre si recava in confessionale, l’influencer è caduta. Per fortuna non si è fatta nulla, ma le emozioni sull’Isola hanno comunque preso il sopravvento e Brandi si è lasciata andare a uno sfogo molto sentito, dicendo che le mancavano i suoi affetti.

L’influencer ha avuto anche un incontro ravvicinato con un serpente ed è scappata subito per evitare guai. Ma le tensioni non finiscono qui: nessuno può dimenticarsi dell’influencer in lacrime mentre parlava di essere stata aggredita e, tra le lacrime, chiedeva pietà. È stato un momento davvero duro e doloroso.

Matilde Brandi in lacrime

Matilde Brandi non è di certo nuova a situazioni di alta tensione, come quello che l’ha vista coinvolta quando era stata ospite di Non è la D’Urso. Insieme a lei c’era anche Franceska Pepe che al tempo era stata concorrente con lei del Grande Fratello. L’influencer aveva attaccato la showgirl dicendo che era stata presa in giro dietro le spalle, accusando Matilde di essersi comportata da amica solo per avvicinarsi e prenderla in giro più duramente.

A quel punto Matilde è scoppiata in lacrime durante il programma chiedendo a Franceska di smetterla con le accuse, sottolineando che lei non aveva mai tradito la sua fiducia. L’influencer aveva supplicato la donna in ginocchio dicendole che le sue due figlie stavano passando un momento molto difficile e che aveva quindi bisogno di tregua, ma Franceska aveva replicato duramente addirittura dicendo “dì semplicemente che ti sto sulle pa**e”. Lo scontro era stato molto acceso e il pubblico era rimasto di sasso nel vedere Matilde Brandi ridotta a uno straccio.