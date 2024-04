Isola dei Famosi, “Ma va c*ga!”: nuovo scontro furente tra i due naufraghi | Interviene la produzione

Scontro furente tra due naufraghi, all’Isola iniziano ad esserci le prime incomprensioni e il clima si scalda, ecco cos’è successo.

L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi è iniziata appena una settimana fa e già stiamo assistendo alle prime litigate incentrate sull’organizzazione e sul procurarsi il cibo, uno dei maggiori temi che riesce ad infiammare il gruppo. Durante il primetime di qualche giorno fa abbiamo visto come due concorrenti abbiano discusso animatamente, facendo scoppiare un putiferio enorme e mettendo forte agitazione nel gruppo.

Nella diretta di lunedì scorso, la conduttrice Vladimir Luxuria, assieme ai suoi due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ha parlato della forte litigata accaduta qualche giorno fa e ha chiamato all’appello i due naufraghi che hanno scatenato il putiferio. Stiamo parlando di Peppe e di Francesco Benigno, un napoletano e un palermitano che si scontrano come due maschi alfa.

Sembra che tra i due uomini del sud non ci sia una grande affinità e che uno voglia sovrastare l’altro in ogni azione fattibile all’Isola. Durante la sfuriata tra i due naufraghi abbiamo sentito come Peppe si è rivolto a Francesco dicendogli che nessuno può dirgli cosa fare tanto meno lui. Benigno, invece, ha additato Peppe sottolineando come lui si vanti e si pavoneggi ogni volta che riesce a prendere un pesce.

Insomma, tra i due c’è forte tensione e potrebbe scoppiare un uragano di emozioni negative che potrebbe finire anche peggio. I concorrenti non solo devono fare i conti con la forza della natura che li sta mettendo a dura prova, hanno affrontato anche una tromba d’aria, ma anche con le sfuriate improvvise ed incontenibili che scoppiamo tra Peppe e Francesco.

L’intervento della produzione

Avendo assistito all’episodio in primetime, la produzione del reality più tosto di Canale 5 ha deciso di agire nella diretta di lunedì 15 aprile. Vladimir ha subito richiamato l’attenzione dei due naufraghi litigiosi e ha fatto chiarire loro il punto della situazione che si è venuta a creare pochi giorni fa.

Sia Peppe che Benigno, però, si sono dimostrati subito calmi e pacifici durante la diretta ed hanno ammesso che dopo la sfuriata si sono chiariti ed hanno trovato un accordo per riuscire a vivere in armonia sull’isola. Come ben sappiamo, e come hanno ribadito anche i diretti interessati, una persona si riesce a conoscerla a fondo soltanto dopo una litigata.

Il popolo del web si scatena

Come era plausibile, la forte discussione tra Peppe e Francesco Benigni ha smosso le masse dei fan del reality e degli uomini, facendo loro esprimere tutto il consenso per l’uno o per l’altro nei commenti sui social media. Molti utenti di Instagram hanno commentato la breve clip mostrando di essere contro Peppe, scrivendo frasi provocatorie e affilate come coltelli.

Un utente di Instagram ha scritto: “Peppe sei classico pescivendolo ma va c*ga” mentre un altro ha insinuato che potrebbe essere stato lui stesso a pagare la produzione per poter partecipare al reality, sottolineando come nessuno lo avrebbe mai voluto all’Isola dei Famosi. Altri utenti esultano per Francesco Benigno, mostrandogli la loro solidarietà, ma ci sono anche alcuni commenti positivi verso Peppe che lo incitano a continuare così. Insomma, il popolo del web si è spaccato a metà tra chi preferisce il napoletano e chi il palermitano.