The Voice Generations, i giudici non ci credono: quando sale sul palco lo riconoscono | Altro che sconosciuto

Si è presentato a The Voice Generations ma è un volto conosciuto e quando sale sul palco i giudici restano esterrefatti.

Ci sono alcune volte in cui i programmi televisivi sanno davvero come stupire il loro pubblico riuscendo a lasciarlo completamente scioccato. Questa emozione può poi rivelarsi negativa o positiva e nel caso di The Voice Generations è pienamente positiva. Questa trasmissione è lo spin-off di The Voice ed oggi è andata in onda la sua seconda puntata.

Questo talent show ospita coppie di amici o parenti che amano il canto e vogliono mettersi in gioco pronti ad essere accolti dalla padrona di casa, Antonella Clerici, e dai giudici e coach Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Nella puntata di oggi, tutti i presenti in studio e il pubblico da casa sono stati sorpresi da un arrivo inaspettato sul palco.

Un’entrata in scena che nessuno si sarebbe mai sognato di vedere e che ha fatto saltare dalla sedia tutti i presenti, ma soprattutto un coach in particolare. Durante l’esibizione, i presenti hanno provato forte emozioni per il talento di questa persona e poi sono rimasti di sasso quando si sono finalmente resi conto di chi era davvero.

I concorrenti che in quel momento hanno fatto emozionare l’intero pubblico, la conduttrice e i coach lì presenti sono una coppia che fa sempre molto piacere vedere unita. Stiamo parlando di un padre e di una figlia che amano immensamente il mondo della musica e che non potrebbero fare a meno di cantare nemmeno per un giorno intero.

L’arrivo inaspettato

Non appena i due iniziano a cantare, i coach Arisa e Clementino si sono immediatamente girati perché estasiati dalla loro performance. Il padre Gino e la figlia Noemi hanno cantato Vivo per lei e questa loro esibizione ha lasciato tutti a bocca aperta. Clementino si è ampiamente complimentato con Gino e Noemi, sottolineando come entrambi siano riusciti a raggiungere note davvero alte.

Mentre il rapper elogia i due concorrenti, però, dietro le quinte del palco nota una presenza a lui molto gradita. Si tratta di Matthew, un rapper napoletano che secondo Clementino ha del gran talento e che ammira davvero moltissimo. Quando poi scopre che Matthew è il fidanzato di Noemi, Clementino si congratula con entrambi rinnovando la sua stima nei confronti del collega rapper.

La verità dietro a Gino

Dopo aver scoperto che la figlia è legata al rapper partenopeo, ci si è resi conto che il padre Gino non è affatto un volto nuovo che appare nel piccolo schermo. Infatti, Gino Scannapieco è un quarantaduenne napoletano con la passione per la musica che gli arde nel cuore e fin da piccolo ha sempre sognato di diventare un cantante.

Nella clip di presentazione a The Voice Generations, Gino ha raccontato come la musica abbia sempre fatto parte della sua vita e che avrebbe voluto ardentemente farla diventare anche il suo lavoro. Tuttavia, il destino ha avuto altri piani per lui facendolo diventare padre a 22 anni e spingendolo a rivedere le sue priorità. La nascita della figlia Noemi lo ha reso molto felice e Gino ha sempre coltivato la sua passione per la musica, trasmettendola anche alla figlia, partecipando ad altri programmi tv come, ad esempio, X Factor e All Together Now.