Amadeus, “Un martire del Governo”: escono sconcertanti motivi sull’addio alla Rai | Cosa si nasconde dietro la facciata

Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Amadeus dalla Rai stanno circolando informazioni contrastanti che vedrebbero coinvolto il Governo.

Da poche ore è stato annunciato l’addio ufficiale di Amadeus alla Rai fatto direttamente dal diretto interessato con una breve clip postata sul suo profilo social di Instagram dove ringrazia tutti i dirigenti per i lunghi anni trascorsi assieme per presentare i vari programmi tv e dove si percepisce quanto il conduttore sia grado di tutte le esperienze vissute finora.

Amadeus ha confermato che non rinnoverà il suo contratto con l’azienda Rai e he lo lascerà scadere in data prevista per il 31 agosto 2024. Nel video il presentatore ha voluto anche sottolineare e smentire come lui non abbia mai chiesto favoritismi per i suoi familiari o l’eliminazione di alcuni suoi colleghi per fare posto a lui.

L’ormai ex conduttore del Festival di Sanremo ha voluto smentire le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sui giornali secondo cui lui avrebbe ‘minacciato’ la sua dipartita dalla Rai se non avessero dato un programma a sua moglie Giovanna Civitillo. Amadeus si è premurato di essere molto chiaro su questo punto e di scandire bene le frasi che smentiscono tali indiscrezioni.

Il messaggio di Amadeus si conclude con un ampio ringraziamento dedicato ai dirigenti Rai e ai suoi amici, colleghi e artisti che hanno sempre creduto in lui e gli hanno dato la possibilità di accrescere di più la sua esperienza lavorativa. Infine, il conduttore chiude dicendo che adesso è tempo di nuovi progetti lavorativi e nuove sfide personali.

Pensieri contrastanti

Poco dopo la pubblicazione su Instagram di questo videomessaggio fatto dal conduttore, il popolo del web è insorto e ha inondato il post con svariati commenti che dimostrano come le persone non siano molto convinte delle motivazioni fornite da Amadeus in merito al suo addio definitivo alla Rai.

Da quello che si legge sembrerebbe che il conduttore potrebbe aver lasciato l’azienda a causa del Governo attuale e un utente del web ha scritto: “il governo fascista che è in potere ora” come causa del suo addio definitivo dall’azienda. Secondo quanto riportato da altri utenti del web sarebbe una ragione politica quella di Amadeus di lasciare la Rai e preferire un’altra mittente televisiva come la Warner Bros. Discovery.

L’addio alla Rai

Secondo quanto riportato da un utente che ha commentato il video sul profilo social di Amadeus, quest’ultimo sarebbe come un martire del Governo che si è visto costretto a lasciare l’azienda Rai per questioni economiche. L’utente ha insinuato che il Governo di sinistra starebbe facendo di tutto pur di ottenere dei voti e così ha descritto il conduttore come martire.

Parlando di futuro, sembrerebbe che il presentatore abbia deciso di lasciare la Rai per un’altra emittente televisiva, ripercorrendo gli stessi passi di un suo collega. Così come Fabio Fazio, anche Amadeus starebbe guardando alla Warner Bros. Discovery e ad avere un posticino sul canale 9 anche per lui dove potrebbe condurre I Soliti Ignoti e un format musicale in prima serata simili ad Arena Suzuki.