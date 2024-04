Amadeus, l’addio a mamma Rai: la notizia in queste ore e i motivi del distacco | Indiscrezione eclatante

Amadeus pronto a dire addio a mamma Rai dopo anni di servizio e grandi successo, compreso ovviamente Sanremo.

Amadeus è uno dei conduttori più amati non solo della Rai ma di tutte le emittenti italiane, e quindi è con grande stupore che il pubblico ha appreso la notizia dell’addio dello showman alla Rai.

Dopo anni di onorato servizio Amadeus è pronto ad allontanarsi dagli studi Rai. La notizia ha fatto il giro del web e oggi milioni di italiani temono per il futuro della televisione italiana senza l’amato conduttore.

Il contratto di Amadeus si è concluso il 30 marzo e non è stato rinnovato, e sembra che la decisione sia ormai definitiva. Inutili le preghiere del pubblico: l’ormai ex conduttore del Festival di Sanremo se ne andrà.

Tutti stanno cercando di capire il perché di questa scelta e si arrovellano su cosa possa essere potuto accadere negli studi Rai. Il ritiro di Amadeus è ormai imminente.

Un successo clamoroso

Già prima del Festival di Sanremo il conduttore poteva contare su un apprezzamento molto elevato da parte del pubblico e la sua esperienza sul palco del teatro Ariston non ha fatto che confermare il suo enorme successo. Da anni Amadeus fa compagnia agli italiani e perderlo sarebbe come dire addio a un membro della famiglia.

Nelle ultime ore non si parla d’altro che della notizia della fine del rapporto tra la Rai e il conduttore. Tutti stanno cercando di capire come sia potuto accadere e sperano che una delle due parti cambi idea. A giudicare da come stanno andando le cose, però, sembra un’opzione impossibile.

L’indiscrezione su Amadeus

Da anni Amadeus è uno dei conduttori più presenti in Rai: il pubblico lo ama, quindi l’emittente non può che sceglierlo per i suoi programmi migliori, come Sanremo. Ma la collaborazione starebbe per finire dopo molto tempo: secondo Dagospia, la Rai starebbe ancora valutando se riconfermare il conduttore per la nuova stagione di programmi. La situazione è piuttosto complessa è non sono ancora chiari i motivi di questo rischio, ma sembra che ai piani alti ci sia molta divisione.

È possibile che sia lo stesso Amadeus a stare valutando nuove opportunità su altre reti, e magari questa mossa non è piaciuta all’emittente. Di certo è strano sapere che un rapporto che dura da tantissimi anni potrebbe finire in quattro e quattr’otto. Al momento non ci sono sviluppi certi, ma già il fatto che si discuta del futuro del conduttore sta mettendo in allarme i suoi fan. Ormai è certo che non lo vedremo più a Sanremo, ma c’è il rischio che il conduttore sparisca dalla Rai.