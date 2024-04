Re Carlo III, il mondo piange il sovrano: preparativi per il funerale | La notizia di poche ore fa

Purtroppo la notizia è fresca, il mondo piange per Re Carlo III, grande lavoro per i preparativi del funerale.

La Royal Family inglese sta vivendo un periodo davvero buio causato dai recenti annunci riguardanti la salute di Re Carlo III e della Principessa del Galles Kate Middleton. Entrambi sono finiti sotto ai ferri ad inizio 2024 e le loro diagnosi hanno rivelato il peggio: sia il sovrano che la futura Regina sono affetti dal cancro.

Una notizia che ha fatto precipitare i sudditi e il resto nel mondo nello sconforto più totale che, abituati ‘male’ dalla compianta Regina Elisabetta II, non si sarebbero mai aspettati delle diagnosi così tremende. La madre dell’attuale Re, infatti, ha sempre dimostrato di essere una figura presente e sempre in piena forma pronta per ogni appuntamento reale.

Soltanto proprio negli ultimi mesi Elisabetta II aveva cominciato a mostrare segni di stanchezza e vecchiaia fino a quando, poi, si è spenta l’8 settembre 2022. Tuttavia, pare proprio che la sorte del suo primogenito non sia uguale alla sua, anzi: le condizioni del Re l’hanno portato fino a questo punto e il mondo piange un sovrano che è durato troppo poco.

Sembra che il destino si sia accanito contro Re Carlo III, un uomo che ha aspettato nell’ombra di sua madre per ben 75 anni prima di potersi definire sovrano d’Inghilterra. Adesso che finalmente ha raggiunto il suo scopo si devono già organizzare i suoi funerali a neanche un anno dalla sua incoronazione e i suoi sudditi pregano per la sua incolumità.

I funerali di Re Carlo III, un duro colpo

L’organizzazione per l’addio definitivo a Re Carlo III è stata curata nei minimi dettagli per fare in modo che nessuno venga colto da improvvisi dubbi sul come procedere durante la funzione funebre. Tutto deve scorrere liscio e procedere senza intoppi perché ogni regnante inglese deve avere una dipartita ben organizzata.

Come è consuetudine, il funerale reale viene organizzato non appena l’uomo o la donna diventa sovrano/a del regno ed è proprio il diretto interessato a scegliere come quella giornata dovrà essere gestita. Il piano per la funzione funebre dei reali ha sempre avuto un nome in codice e Re Carlo III ha scelto di chiamare il suo Operazione Menai Bridge per rendere omaggio ad un ponte gallese, terra della quale è stato Principe per ben 74 anni prima di ascendere al trono.

Organizzazione certosina

Deciso il nome del piano per le i suoi funerali, Re Carlo III ha anche disposto gli ordini su come verrà annunciata la sua dipartita. La BBC riceverà l’annuncio della morte del Re che potrà diffondere soltanto dopo che i membri della Famiglia Reale, il premier in carica e alcuni ministri avranno appreso la nefasta notizia. La medesima procedura è stata eseguita per i funerali di Elisabetta II ma, a differenza della madre, Re Carlo III desidera meno presenze per la sua funzione funebre.

È noto quanto il Re sia parsimonioso e non vuole sprecare soldi nemmeno da morto. I giorni di lutto saranno dieci e la sua salma verrà esposta prima a Edimburgo e poi a Londra. Dopo la dipartita di Re Carlo III il nuovo sovrano verrà subito annunciato e l’attuale Principe William sceglierà se diventare William V o scegliere un altro nome tra i suoi tre di battesimo (Arthur, Philip, Louis).