News Re Carlo III è in pericolo: trapelano voci sulla sua morte | Inquietante rivelazione Di Marina Drai - 13

Carlo III è appena diventato Re e già cominciano a circolare notizie sulla data della sua morte. Lo stesso era accaduto con la Regina.

Carlo III è ufficialmente sovrano del Regno Unito: incoronato lo scorso 6 maggio insieme alla consorte Camilla, il nuovo re ha ufficialmente preso le redini del regno passategli dalla regina Elisabetta. Ma ecco che, appena iniziato il suo mandato, rispunta la notizia della sua morte imminente.

La cerimonia di incoronazione è stata definita da molti come un fallimento: non c’era molto entusiasmo, né tra il popolo né tra le persone vicine al re. Il concertone finale, a cui hanno preso parte molti artisti tra i quali Bocelli e i Take That, ha comunque risentito degli assenti che erano stati invitati come prime scelte dal re.

All’incoronazione ha partecipato anche Harry, anche se è rimasto nelle retrovie: la sua è stata solo una presenza simbolica, e dopo la cerimonia il principe se n’è tornato in California da Meghan Markle e i loro figli.

Assente anche l’attrice: la motivazione ufficiale era che la donna sarebbe dovuta rimanere a badare a Lilibeth e Archie, ma è molto probabile che Meghan abbia preferito rimanere a casa per non alimentare ulteriore gossip e non confrontarsi con i reali.

Carlo III in pericolo come Elisabetta II

Nel regno c’è una persona che sostiene di sapere quando re Carlo morirà. L’uomo ha rivelato le previsioni sulla dipartita del reale esattamente come aveva fatto un mese prima che morisse la regina Elisabetta II. Logan Smith, questo il suo nome, si dice un veggente in grado di prevedere il nefasto giorno dell’addio del re.

Secondo Smith Carlo se ne andrà il 28 marzo 2026, all’età di 78 anni: questo è quello che si legge sul suo ultimo post su Twitter. Il popolo è spaventato, anche perché un mese prima della morte della regina, Smith aveva predetto che se ne sarebbe andata proprio l’8 settembre.

Un vero veggente?

Molte persone, soprattutto il popolo del Regno Unito, hanno appreso con sgomento l’ultima previsione di Logan Smith. Visto che aveva indovinato la data esatta della morte della regina Elisabetta, ormai molti sono convinti che sia davvero in grado di prevedere il futuro. La verità, però, è ben altra.

Pare che Logan Smith abbia modificato il suo tweet sulla morte della regina Elisabetta II per far coincidere la data da lui prevista con quella effettiva. Oggi il post non si trova neanche più sul web, segno che più che con un veggente la corona ha a che fare con un ciarlatano. Ciò non ha comunque impedito al web di scatenarsi, mettendo in agitazione i seguaci del nuovo re.