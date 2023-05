News L’odio di Re Carlo III è esploso: non può più sopportarlo | Provvedimenti drastici e permanenti Di Didi Kera - 15

Il sovrano dell’Inghilterra ha finalmente risolto un problema che gli attanagliava la mente da anni. Scopriamo cos’è successo.

Lo scorso 6 maggio abbiamo assistito all’evento più importante per la Corona Reale inglese, ovvero l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla Parker-Bowles. Una cerimonia solenne, ricca di significato e profondamente sentita sia da parte dei diretti interessati che dai sudditi inglesi e dal resto della popolazione mondiale.

Una cerimonia che per il sovrano del Regno Unito ha significato molto, avendo atteso per molti decenni quel giorno e avendolo mostrato in mondovisione. Tuttavia, c’è stato qualcuno che ha ricevuto un trattamento diverso rispetto agli altri membri della Famiglia Reale.

Stiamo parlando del secondogenito di Re Carlo III e dalla compianta Lady Diana, ovvero Harry. Quest’ultimo si è presentato all’incoronazione del padre in abiti civili, senza consorte al suo fianco ed infine si è visto costretto a sedersi in terza fila, lontano da suo fratello William e sua cognata Kate.

Certamente, per Re Carlo III dev’essere stato un duro colpo da incassare, soprattutto per il fatto che, a fine cerimonia, Harry si è immediatamente dileguato. Ad ogni modo, figlio ribelle a parte, c’è qualcos’altro che impedisce al sovrano di dormire sogni tranquilli.

L’astio del sovrano verso un luogo intoccabile

Re Carlo III avrebbe affermato di odiare il Castello di Windsor e di volerlo modernizzare il più possibile. Il sovrano ha sempre avuto dell’astio nei confronti della dimora, anche quando era giovane. Adesso che è diventato il Re, può decidere autonomamente che cosa fare.

Ciò che farebbe saltare i nervi al sovrano inglese sono gli aerei che sorvolano il Castello in direzione dell’aeroporto di Heathrow. Il rumore continuo ed assordante farebbe perdere le staffe al Re e quest’ultimo avrebbe optato per una soluzione drastica, radicale ma anche molto green.

La soluzione ecologica al problema assordante

Il Re avrebbe fatto piantare diversi alberelli intorno alla dimora per attutire il frastuono causato dal passaggio degli aerei di linea. Inoltre, dal momento che Re Carlo III è un ambientalista convinto ed è molto rispettoso per la natura, ha escogitato altri cambiamenti utili.

Ad esempio, il sovrano avrebbe dato l’ordine di far costruire diversi punti di ricarica per le auto elettriche. Dunque, per ottemperare al disturbo degli aerei, Re Carlo III ha puntato sul green. D’altronde, non poteva di certo cambiare radicalmente una dimora che ospita i re e le regine inglesi da ben oltre 1000 anni.