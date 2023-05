News Michelle Hunziker posseduta e indemoniata | Intervenuto un esorcista a benedirla Di Mia Lonigro - 11

Michelle Hunziker ha assurdi scheletri nell’armadio: un evento del suo passato viene ora a galla lasciando tutti a bocca aperta.

Quando si pensa a Michelle Hunziker è inevitabile immaginare il suo sorriso e la sua felicità contagiosa. In effetti, la donna è davvero apprezzata dal pubblico per la spontaneità del suo modo di fare e per mostrarsi sempre molto positiva. Purtroppo, Michelle come in molti ricorderanno ha vissuto momenti di grandissima difficoltà nel suo passato quando per molti anni è stata legata ad una setta.

In un periodo particolarmente difficile della sua vita ossia in corrispondenza della morte di suo padre e durante i primi momenti di crisi con il suo marito di allora Eros Ramazzotti, la Hunziker ha trovato conforto in questa organizzazione dai confini nebulosi chiamata i Guardiani della luce rivelatasi poi con il tempo una vera e propria setta.

Per molto tempo, Michelle ha subito le pressioni della setta seguendo in maniera impeccabile le loro direttive, le quali puntavano ad allontanarla dalla sua famiglia e principalmente da sua figlia Aurora. Ora la donna parla della sua rinascita con distacco e consapevolezza ma mette in guardia le persone circa i pericoli di ritrovarsi bloccati in queste situazioni.

Ultimamente ha raccontato un’assurda esperienza che ha coinvolto addirittura un prete che avrebbe dovuto “liberarla dai suoi peccati“. L’episodio è davvero da brividi ma ora la Hunziker ne può parlare con assoluta libertà.

Gli amori di Michelle Hunziker

Il stretto rapporto con questa setta, come più volte ha dichiarato la Hunziker stessa, ha compromesso definitivamente il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti dal quale ha avuto la sua prima figlia Aurora. L’unione con l’uomo è stata molto intensa tanto da spingere Eros a dedicarle una delle sue più celebri canzoni chiamata Più bella cosa. Dopo anni di gelo i due si sono ritrovati in qualità di grandi amici e confidenti anche in virtù del nuovo nascituro, il figlio di Aurora con il compagno Goffredo.

In seguito, Michelle si è sposata in seconde nozze con l’imprenditore Tomaso Trussardi con il quale è stata legata per ben undici anni e da cui ha avuto le altre sue due bambine Sole e Celeste. La coppia ha annunciato la separazione a gennaio 2022 rimanendo, però, anche in questo caso in ottimi rapporti. Il doloroso passato della conduttrice è alle spalle ma il ricordo dei tempi difficili riemerge ancora adesso.

Il racconto dell’incontro con padre Amorth

Nella sua autobiografia “Una vita apparentemente perfetta” Michelle Hunziker parla del momento in cui, costretta dalla setta, ha incontrato un prete, il padre Gabriele Amorth, che l‘avrebbe dovuta liberare dai suoi peccati e seguirla nel percorso di purificazione “Venni ricevuta con affetto da padre Amorth, il quale mi assicurò di non avermi mai considerato un’indemoniata, dandomi la sua benedizione” ha spiegato la Hunziker nel libro scioccando letteralmente tutti i lettori.

Fortunatamente la donna ne è uscita anche più forte di prima ma soprattutto per salvaguardare sua figlia Aurora che a causa di un provvedimento giudiziario voluto da Eros stava, infatti, per perdere definitivamente.