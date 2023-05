News Svolta epocale in Mediaset: Pier Silvio Berlusconi fa fuori la regina della rete | Pubblico disperato Di Ambra Ferri - 13

In arrivo un cambiamento epocale in Mediaset: Pier Silvio Berlusconi perde una colonna portante della rete.

Quello che sta per accadere in Mediaset è davvero importante, ma il pubblico sarà pronto ad accogliere un cambiamento così drammatico?

Ogni giorno che passa l’azienda della famiglia Berlusconi è sempre più vicina alla scelta finale da cui non si torna indietro. È da mesi ormai che si vocifera di cambiamenti, ma forse la drastica svolta è arrivata.

Dopo i malumori causati dall’ultime edizione del GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi si è trovato a dover scegliere una volta per tutte: questo è il costo di ricoprire un ruolo così importante come quello dell’Amministratore Delegato. Ma cosa accadrà?

Mediaset, il cambiamento epocale in arrivo

Con la stagione del Gf Vip giunta al termine, è iniziata quella dell’Isola dei Famosi – programma condotto da Ilary Blasi -, ma in questi giorni il marito di Silvia Toffanin ha già fatto sentire la sua voce. Sembra sempre più necessaria una svolta nel mondo del trash: prima che iniziasse il programma si parlava di un taglio del cast, dato che secondo l’opinione pubblica i naufraghi non erano abbastanza famosi. Questo, però, non è l’unico problema da affrontare per Pier Silvio.

Con l’arrivo dell’estate, cambia il palinsesto Mediaset. I programmi di Maria De Filippi, per esempio, si prendono una pausa e ricominciano a settembre, lasciando un grande vuoto nella programmazione. Intanto negli ultimi anni il posto di Barbara D’Urso in Mediaset è stato messo in dubbio. Insomma, sembra che tutto da un momento all’altro possa cambiare.

Addio a Mediaset per Barbara D’Urso

Negli ultimi giorni sta facendo parlare un rumor secondo cui la collaborazione tra Barbara D’Urso e Piersilvio Berlusconi è giunta al capolinea. A spargere la voce è stato il post di un “caffeuccio” con Lucio Presta. “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace…Bello guardarsi negli occhi… Parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”, ha scritto la conduttrice.

Le sue parole sollevano molti dubbi e fanno pensare a un abbandono della rete Mediaset, un’ipotesi che si sposerebbe bene con l’altro rumor che da settimane circola sul web, riguardo il probabile approdo di Barbara in Rai, nei panni di giudice di Ballando con le Stelle. L’idea è che la conduttrice Mediaset vada a sostituire Selvaggia Lucarelli, che durante la scorsa edizione è stata protagonista di diverse diatribe con i colleghi. Dal canto suo, la D’Urso per ora non ha né smentito né confermato queste voci. Non ci resta che attendere e scoprire cosa accadrà.