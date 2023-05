News Cicogna in casa Grimaldi: Charlene si mostra incinta di 7 mesi e stupisce tutti | FOTO Di Ambra Ferri - 10

Charlene di Monaco esce allo scoperto e mostra il pancione che incanta tutti: la principessa è al settimo mese di gravidanza.

Una foto dolcissima quella che mostra Charlene di Monaco incinta di ben sette mesi. La principessa non passa inosservata e riesce a trattenere l’attenzione su di sé grazie allo scatto su Instagram. I sudditi sono al settimo cielo, ma per capire bene cosa è accaduto è necessario fare un passo indietro.

Bellissima, sudafricana, ex nuotatrice ed ex modella, la donna è riuscita a conquistare il cuore dell’ex rampollo del Principato già nel lontano 2006. Da quel momento, nonostante alti e bassi, i due non si sono più lasciati. Hanno convogliato a nozze nel 2011, per poi avere due figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Da qualche mese si vociferava che i due si stavano lasciando, poi si parlava di una seconda gravidanza, attesissima dai sudditi. Alla fine, Charlene ha azzittito tutti con una bellissima foto che la mostra in dolce attesa di 7 mesi.

Charlene di Monaco è incinta?

Si sa, l’attenzione mediatica sui reali è sempre alle stelle, ma negli ultimi anni i media si stanno concentrando ancora di più su Charlene. Prima per il rumor secondo cui il matrimonio con il principe sarebbe definitivamente al capolinea. Ancora non è chiaro quali siano i rapporti tra i due, sicuramente il loro è un rapporto turbolento, pieno di alti e bassi.

Inoltre, Charlene è spesso sui giornali di cronaca rosa per i suoi problemi di salute che l’ha vista costretta in ospedale durante i mesi estivi dopo aver contratto un’infezione in Sudafrica, finendo dapprima in una clinica di riabilitazione in Svizzera.

Charlene di Monaco: l’emozionante foto su Instagram

Venendo alla presunta gravidanza, Charlene ha messo a tacere tutte le voci con una foto davvero rilevataria. C’è uno scatto su Instagram di 9 anni fa, che la mostra con il pancione in abito bianco e morbido. Un momento bellissimo, che raccoglie tutta la sua bellezza e il suo stato di salute all’epoca. che mette in risalto la sua statuaria bellezza e il suo stato interessante.

Insomma, Charlene si è voluta mostrare nel suo abito migliore e nel momento migliore della sua vita. Un ricordo stupendo, che ha riacceso le emozioni dei sudditi che sperano ancora in una seconda gravidanza della principessa. Per ora non ci sono novità circa la presunta crisi matrimoniale, né tantomeno sappiamo se la cicogna busserà in casa Grimaldi. Non resta che aspettare e vedere come si svilupperanno le cose tra i due reali di Monaco.