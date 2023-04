Charlene di Monaco: è sempre con una donna, nessuno l’aveva mai vista | Cosa succede?

Si infittisce l’ombra di mistero attorno a Charlene di Monaco, sempre accompagnata da una donna che nessuno aveva mai notato. Ecco chi è.

Charlene di Monaco è una delle reali più influenti del mondo: il suo stile e la sua bellezza hanno sempre incantato tutti, per questo gli occhi sono sempre puntati su di lei. Nonostante i riflettori, nessuno aveva mai notato che Charlene è spesso accompagnata da una donna. Ora i sudditi vogliono sapere chi sia la fedele accompagnatrice e che ruolo svolga nella vita della principessa.

Dopo un periodo difficile, la moglie di Alberto è tornata a sorridere visto che ha trovato un punto di riferimento nella sua vita. La giovane donna sta sempre al suo fianco in modo discreto, la sua presenza è quasi impercettibile.

Per tutti coloro che si chiedono chi sia, ecco la risposta: la donna appartiene alla famiglia dei Grimaldi ed è una colonna portante nella vita di Charlene. Infatti, lei ha molto a cuore la salute fisica e mentale della principessa e cerca in tutti i modi di rassenerarla.

Chi è l’accompagnatrice di Charlene di Monaco

Si potrebbe credere che la vita da reali sia semplice, in realtà non è così. Basta pensare ai mille impegni da cui sono sommersi, le responsabilità a cui devono adempiere e l’enorme ruolo che giocano nella società. Proprio per questo, è importante che anche i membri delle famiglie reali abbiano al loro fianco una persona di fiducia, una spalla su cui contare.

Quella di Charlene è Melanie-Antoinette Costello de Massy: la donna misteriosa di cui tutti parlano ha 38 anni, è nubile e non ha figli. È la figlia della baronessa Elizabeth-Ann Noghès, cugina di primo grado del Principe. Questo rende Melanie e Alberto cugini.

L’identità di Melanie-Antoniette

Insomma, la donna onnipresente non è una sconosciuta, bensì un membro della famiglia Grimaldi che in tutti questi anni ha preferito restare nell’ombra, motivo per cui non si conosceva la sua identità. Ricopre il ruolo di accompagnatrice ufficiale alle innumerevoli manifestazioni in cui Charlene deve presiedere.

Le due sono legate da un bellissimo rapporto di amicizia e di fiducia: Charlene, infatti, è visibilmente molto più rilassata quando si trova in sua compagnia, perché sa di avere una persona di fiducia al suo fianco. Oltre a una parente, in lei ha trovato una vera amica su cui contare. Melanie la accompagna ovunque, le due formano una coppia davvero inseparabile e riescono a supportarsi a vicenda con discrezione, senza dare troppo nell’occhio.