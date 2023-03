Charlene di Monaco punisce duramente il marito per il tradimento | Scandalo a Corte

Tra i due regnanti del Principato di Monaco sembrava essere tornato tutto come prima; invece tra i due c’è molta tensione ed attriti.

In questo ultimo periodo, Charlene di Monaco ne ha viste di tutte i colori: prima si è vista costretta a fare i conti con una terribile malattia che, per fortuna, è riuscita a guarire del tutto. Poi la Principessa non ha ricevuto niente in eredità dalla suocera Grace Kelly e adesso scopre che il marito Alberto ha preso una drastica e severa decisione nei suoi confronti.

Il Principe Alberto di Monaco ha estromesso sua moglie Charlene dalla successione alla corona, preferendo aspettare la maggiore età del figlio Jacques. Una decisone inaspettata e rigida che ha deluso profondamente Charlene. Come si legge nella rivista Closer, questa scelta sarebbe indice di attriti e disaccordi tra i coniugi.

Nel caso in cui il Principe Alberto dovesse morire prima che suo figlio Jacques compia la maggiore età, allora un’istituzione creata appositamente prenderà il suo posto, in attesa che il futuro regnante sia pronto anagraficamente.

Le direttive del Principe Alberto di Monaco

Dunque, il prossimo erede al trono sarà Jacques, ma se Alberto dovesse passare a miglior vita prima che quest’ultimo abbia compiuto la maggiore età, ci sarà un organo istituzionale creato ad hoc per ottemperare alla mancanza temporanea di un reggente. E quale sarebbe il ruolo della Principessa Charlene?

La moglie di Alberto prenderebbe le redini di questa istituzione, ma non erediterebbe affatto la corona. Questa scelta è stata presa direttamente da Alberto che, invece, preferisce attendere che suo figlio sia pronto a prendere il suo posto e, quindi, ad ereditare la corona. Appresa la notizia, Charlene ha deciso di attuare la sue vendetta.

La rivalsa della Principessa Charlene di Monaco

Per punire il marito che l’ha estromessa dalla successione della corona, Charlene ha deciso di vendicarsi per questo brutto tradimento. Stando alle fonti del Palazzo Reale, la Principessa avrebbe iniziato a fare acquisiti folli soltanto per il gusto di vendicarsi del marito, mettendolo in difficoltà. L’arma che ha deciso di usare Charlene è la carta di credito: spendere cifre da capogiro per abiti costosissimi e lussuosissimi.

L’obiettivo è presto detto: scialacquare il patrimonio con acquisti pazzeschi in capi firmati dai più grandi stilisti. Ad esempio, una delle ultime spese folli che Charlene di Monaco ha fatto riguardano un tailleur firmato Dior e costato ben 4500 euro. Ma questo è solo un esempio nei numerosi acquisiti costosissimi che la Principessa ha effettuato, sottolineando quanto siano ai ferri corti marito e moglie.