Jerry Calà: infarto improvviso e operazione d’urgenza | Hanno fatto il possibile

Il ben noto attore siciliano ha avuto un malore ed è stato portato all’ospedale con urgenza. Scopriamo cos’è accaduto.



Jerry Calà è uno degli attori più seguiti ed apprezzati nel panorama del cinema italiano. Calà è noto per i ruoli che ha avuto nelle classiche commedie all’italiana, affiancato dagli altrettanto talentuosi del grande schermo italiano come, ad esempio, Christian De Sica, Massimo Boldi e Diego Abatantuono.

Il picco della sua popolarità avviene negli anni ’80, ma il suo esordio è accaduto dieci anni prima. Infatti, negli anni ’70 Jerry fonda, a Verona, un gruppo musicale e teatrale per dedicarsi alle sue passioni radicate in lui, ovvero il teatro, le imitazioni e la musica. Soltanto dagli anni ’80 in poi, Calà si dedica anche al cinema.

La carriera nel grande schermo ha portato grandi soddisfazioni a Jerry, tanto da fargli vincere anche il premio della critica Berlino. Insomma, Calà è un uomo di spettacolo a tutto tondo: dal teatro al cinema, dalle imitazioni alla musica. Tuttavia, negli ultimi periodi sta vivendo diversi momenti difficili della sua vita.

Il malore improvviso e il ricovero urgente

Qualche settimana fa, Jerry è stato colto da un improvviso attacco di cuore ed è stato immediatamente portato all’ospedale di Napoli per essere operato e ricoverato urgentemente. L’attore è rimasto ricoverato nella Clinica Mediterranea di Napoli fino a ieri mattina quando, finalmente, è stato dimesso.

Calà si era recato a Napoli per girare alcune scene del suo ultimo film, ovvero Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L’infarto è arrivato inaspettatamente mentre l’attore alloggiava nell’Hotel Santa Lucia della città partenopea.

Il resoconto delle condizioni di salute dell’attore



Poco dopo il suo intervento, il primario di cardiologia, Carlo Briguori, ha fatto sapere che l’attore era tenuto sotto stretto controllo e monitoraggio da diversi dottori per accertarsi che tutto andasse bene. Infatti, aveva anche affermato che si poteva già notare un netto miglioramento. Questo perché l’ambulanza è arrivata in poco tempo e l’attore è stato operato senza perdere tempo prezioso.

Domenica scorsa, in un comunicato, l’ufficio stampa dell’attore ha fatto sapere agli italiani che Jerry Calà era uscito dalla terapia intensiva e che stava recuperando molto bene anche dopo l’intervento per applicargli lo stent coronarico. Insomma, un’avventura finita nel migliore dei modi che, però, ha fatto preoccupare molto sia il pubblico italiano che lo stesso Jerry Calà e famiglia.