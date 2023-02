Mara Venier e Jerry Cala ritorno di fiamma? | La foto fa impazzire i fan

Jerry Cala e Mara Venier stupiscono tutti con la pubblicazione di uno scatto che li ritrae insieme: il pubblico impazzisce di gioia.

Il 2023 potrebbe rivelarsi l’anno del ritorno dei grandi amori. Tra questi, sicuramente quello di Jerry Cala e Mara Venier è stato un amore indimenticabile. La coppia si è promessa amore eterno nel 1984, ma la separazione non ha tardato ad arrivare. Un addio molto sofferto quello tra i due, segnato dai tradimenti di Cala nei confronti della Venier.

Una situazione al limite del reale: pensate che anche durante il loro matrimonio, Jerry Cala era misteriosamente sparito. A rivelarlo in un’intervista fu la stessa Mara Venier, raccontando anche nel giorno più bello, l’attore l’ha tradita.

Mara Venier, preoccupata dalla sua assenza, lo cercò nei bagni, trovandolo con le mani nel sacco insieme a un’altra donna. La loro separazione è stata molto sofferta, soprattutto da Mara, ma nonostante i numerosi tradimenti si sono lasciati in modo civile. Per tutto questo tempo, inoltre, sono rimasti in ottimi rapporti, aiutandosi sempre a vicenda anche nei momenti più bui.

Mara Venier e Jerry Cala: ritorno di fiamma?

Insomma, Jerry Cala e Mara Venier sono davvero un punto di riferimento l’una per l’altra. Durante tutti questi anni di separazione, il pubblico ha sempre sperato che i due riuscissero a trovare la chiave giusta per far funzionare il loro rapporto e tornare insieme. La verità è che non solo non è mai successo, ma non se ne è neppure parlato. Qualcosa, però, ora sta cambiando.

Contro ogni aspettativa, potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra la splendida coppia formata da Mara Venier e Jerry Cala. Gli anni passano e i due continuano ad essere legati da una grande stima e affetto reciproco. Jerry Cala stesso ha rivelato più volte nel corso della sua vita quanto Mara sia importante per lui

La foto sui social

“Nel periodo in cui lasciai i Gatti di Vicolo Miracoli mi sarei potuto montare la testa, il rischio c’era. Mi stavo perdendo ma fu Mara Venier, con la quale convivevo in quegli anni, a salvarmi, ad ancorarmi a terra. Rifiutò anche dei film per starmi accanto. Le sarò grato per sempre”, ha dichiarato.

La conduttrice, dal canto suo, si è rifatta una vita e da anni è sposata con Nicola Carraro. Nonostante questo, riserva sempre belle parole per Jerry Cala. Potremmo dire che il loro amore non è mai finito, ma si è trasformato in un rapporto di supporto, stima e affetto.

Lo scatto che ha stupito tutti è stato pubblicato di recente Mara Venier che, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha portato all’attenzione degli utenti uno scatto in cui è ritratta accanto a Jerry Cala. Si tratta di una foto che rispolvera ricordi a lei molto cari. Probabilmente, Mara ha voluto postare lo scatto in onore di un rapporto vero, a cui tiene moltissimo. Nonostante questo, ricordiamo che Mara Venier è sposata e il rapporto con Jerry Cala è solo una bellissima amicizia. Nessun ritorno di fiamma, per ora, tra i due ex sposi.