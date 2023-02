Mr. Rain fidanzato con la famosissima presentatrice? Vita privata segreta | VIDEO

Una delle giovani proposte di Sanremo 2023 è stata Mr. Rain. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

L’11 febbraio si è conclusa la settantatreesima edizione del Festival della Canzone italiana, ovvero Sanremo. Abbiamo visto al timone sempre Amadeus, conduttore sul quale la Rai punta molto, e questa è stata la sua quarta edizione presentata.

In gara si sono dati del filo da torcere sia cantanti già molto noti che le nuove proposte che sono riuscite a superare Sanremo Giovani. Tra questi c’è anche Mr. Rain, che ha calcato il palco dell’Ariston per la prima volta, emozionando tutto il pubblico con il suo brano.

Mr. Rain è stato anche l’inizio della tornata delle giovani proposte che si sono esibite all’Ariston, come Ariete, Lazza, i Colla Zio, Madame e altri ancora. La canzone che questo giovane artista a portato a Sanremo si intitola Supereroi ed è stata in grado di appassionare ed emozionare sia il pubblico presente a teatro che quello a casa. Inoltre, l’elemento che ha commosso più di tutti è stata la scelta di farsi accompagnare da un coro composto solamente da bambini.

Vita professionale di Mr. Rain

Mattia Berardi, alias Mr. Rain, è nato il 19 novembre 1991 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La sua passione per la musica è nata ai tempi della scuola media quando, grazie al famoso e talentuoso rapper statunitense Eminem, ha composto le sue prime rime. Nel 2011, Mr. Rain ha sfornato il suo primo progetto, ovvero Time 2 Eat, e nel 2013 ha deciso di prendere parte alla competizione di X-Factor. Tuttavia, dopo aver superato i provini, Mr. Rain ha scelto di dedicarsi all’autoproduzione.

Nel 2015 è uscito il suo primo disco autoprodotto, dal titolo Memories e così inizia a farsi conoscere su YouTube, dove ottiene moltissime visualizzazioni. La canzone intitolata Un domani ha ottenuto 56 milioni di visualizzazioni. Durante il corso della sua carriera da cantante, Mr. Rain ha raggiunto diversi ed importanti obiettivi, aprendo addirittura i concerti sia di Fedez che di Salmo. Adesso è un cantante molto amato e seguito e il suo profilo Instagram vanta circa 334 mila follower.

Vita privata di Mr. Rain, fidanzato proprio con lei?

Grazia al suo talento e alle emozioni che le sue canzoni suscitano nel pubblico, quest’ultimo ha sempre più voglia di scoprire molti dettagli della vita personale di Mr. Rain. Soprattutto, se l’artista condivide la vita privata con qualcuno oppure è single.

Ora come ora non è certo se Mr. Rain sia fidanzato o meno. Tuttavia, pare che i rumors riguardo un flirt con Elisabetta Gregoraci tutto nato quando la donna era all’interno della casa del Grande Fratello. Alla Gregoraci era stato recapitato un aere che recitava i versi di una canzone del cantante, ovvero “Sei l’epicentro del mio terremoto”, scatenando le supposizioni che i due si frequentassero. Mr. Rain ha parlato recentemente del fatto dicendo: “Ricordo che ero in studio e mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”.

Vita amorosa a parte, Mr. Rain si sta godendo il successo del suo nuovo brano, Supereroi, che ancora riecheggia nella testa degli italiani, anche se Sanremo 2023 è terminato.