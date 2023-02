Il marito di Sabrina Ferilli è famosissimo in tutta Europa | Ecco chi è

Chi è il marito di Sabrina Ferilli? Si tratta di una persona molto famosa e importante.

Sabrina Ferilli la conosciamo tutti: attrice, doppiatrice e conduttrice, ha collezionato tanti successi nella sua carriera ed è conosciuta a livello mondiale. Tra i suoi riconoscimenti principali ci sono un David speciale, un Globo d’oro, sei Nastri d’argento e un Ciak d’oro.

Una carriera costellata di soddisfazioni: l’attrice cominciò a farsi notare alla fine degli anni ’80, prima doppiando Francesca Dellera in una miniserie, poi recitando nel film Americano rosso col quale, anche se con un piccolo ruolo, Ferilli cominciò a farsi notare anche dai grandi nomi.

Ma la notorietà vera e propria la raggiunse con La bella vita di Paolo Virzì, che la portò a vincere il Premio Panorama al Festival di Venezia e il suo primo Nastro d’argento come miglior attrice protagonista. Dal 1994, anno in cui uscì il film, l’attrice divenne famosa non solo in Italia, ma in tutto il mondo. In seguito è sempre stata attiva dividendosi tra cinema e televisione, partecipando anche come giurata ad Amici di Maria De Filippi.

Il marito di Sabrina Ferilli è proprio lui

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è stata sposata con Andrea Perone dal 2003 al 2005. L’uomo era un avvocato tutt’oggi molto conosciuto. I due si sono sposati dopo un lungo fidanzamento: si erano conosciuto al teatro Sistina di Roma durante una replica di Un paio d’ali, famosa commedia musicale di Garinei e Giovannini. I fan di Ferilli speravano che l’attrice avesse trovato il vero amore.

Purtroppo non è stato così: i due si sono lasciati dopo due anni di matrimonio, quando l’attrice beccò l’ex marito in atteggiamenti intimi con una showgirl, Sara Varone, che ai tempi conduceva Buona domenica con Maurizio Costanzo. Fu ovviamente un duro colpo per l’attrice, che decise di andare avanti e divorziare da Perone.

Chi è Flavio Cattaneo

Oggi l’attrice è felicemente sposata con un altro uomo: si chiama Flavio Cattaneo ed è un imprenditore molto conosciuto. Nel suo ambito è molto influente, ma i due sono rimasti sempre piuttosto restii a mostrare la loro vita privata: non sono attivi sui social e, durante le interviste, l’attrice non si sofferma spesso sul suo matrimonio e sulla loro vita privata.

Anche l’uomo è molto famoso e conosciuto nel mondo dello spettacolo: nel 2003 è stato nominato direttore generale della Rai, poi dal 2005 al 2014 è stato amministratore delegato di Terna, rete di trasmissione elettrica. Cattaneo è stato persino nominato miglior manager italiano nel 2010 ed è entrato nella classifica dei top 40 manager europei. Sabrina Ferilli ci ha visto bene!