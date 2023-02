La televisione dice addio a Milena Vukotic, la moglie di Fantozzi | Le cause

La famosa attrice ha raccontato le sue esperienze attoriali più significative.

Milena Vukotic è una delle attrici più apprezzate del cinema italiano. Infatti, Milena ha recitato in più di 95 pellicole ed è stata diretta da straordinari registi come Mario Monicelli, Federico Fellini, Franco Zeffirelli e Ferzan Ozpetek. Oltre al cinema, la Vukotic si è dedicata anche alle trasmissioni televisive, prendendo parte, nel 2019, al talent show Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1.

Da qualche tempo, però, l’attrice ha deciso di prendersi una pausa sia dal piccolo schermo che dal grande schermo. Andiamo a scoprire in che cosa si sta dedicando adesso che è uscita dai rigidi schemi televisivi.

Durante il corso di un’intervista rilasciata al giornale TAG24 del Cusano Media Group, Milena ha raccontato della sua carriera da attrice, soffermandosi su due ruoli a lei molto cari e significativi. Stiamo parlando di Pina Fantozzi, la moglie del ragionier Ugo Fantozzi, ed Enrica, la nonna della fiction Un medico in famiglia.

Nonna Enrica e Pina Fantozzi

La Vukotic ha affermato di aver costruito un ottimo rapporto di amicizia e di lavoro con Lino Banfi ed ha espresso il suo parare riguardo al fatto che sarebbe molto piacevole e gradito un ritorno alla serie tv. Parlando del personaggio di Nonna Enrica, Milena ha dichiarato: “Sotto un aspetto superficiale nel vestirsi e nel modo di essere nasconde un dolore immenso”, mettendo in rilievo come questo personaggio sia una madre che ha perso una figlia. Inoltre, Milena ha svelato che con il cast de Un medico in famiglia si è trovata molto bene, creando anche una famiglia lavorativa.

Per quanto riguarda il personaggio di Pina Fantozzi, l’attrice si è definita molto fiera di aver avuto la possibilità di creare una figura così anticonvenzionale, affermando: “È una donna e madre capace di sentimenti. Il pubblico li ha colti rispondendo con un continuo amore”.

Milena Vukotic tornerà in tv?

“Mi piacerebbe tanto ma per ora non è accaduto”, così ha risposto Milena alla domanda riguardo ad un suo possibile ritorno sul piccolo schermo. Inoltre, la Vukotic ha riflettuto sul modo diverso con il quale al giorno d’oggi si fa la televisione.

Infatti, diversi anni fa, si dedicava più tempo e più attenzione nella realizzazione di un nuovo show televisivo o di un film, citando come esempio Gianburrasca. In quelache modo il suo è un addio alla televisione come ama e ha amato farla.

Infatti, al tal proposito, la Vukovic ha così commentato: “Non vorrei mai fare delle cose che non mi consentono di sviluppare bene i miei personaggi”. Alla domanda circa una sua possibile partecipazione al reality Il Grande Fratello VIP, l’attrice ha risposto che non sa molto bene come funzionino programmi di questo genere e, in più, non le è stato mai ancora proposto. Poi Milena Vukotic ha aggiunto: “A Ballando ho partecipato perché era qualcosa di diverso e perché amo la danza”.