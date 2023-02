“Mercoledì dovrebbe rimanere single”, l’attrice di Enid ne è convinta | Ecco perché

Emma Myers, che interpreta Enid in Mercoledì, ha spiegato il suo punto di vista sulla relazioni della protagonista.

Mercoledì è stato un enorme successo di pubblico: la serie, incentrata sulle avventure della primogenita della famiglia Addams, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo ed è diventata una delle serie tv più viste su Netflix, raggiungendo il traguardo di serie in lingua inglese più vista nella prima settimana di streaming.

Una rivisitazione moderna del personaggio, che nella serie è un’adolescente che ha a che fare sì con i misteri, ma anche con le prime relazioni, sia d’amicizia che amorose. Conoscendo il personaggio, sapevamo già che per lei non sarebbe stato facile affrontare certe emozioni, e nel corso della serie l’abbiamo vista lottare con sentimenti contrastanti e del tutto nuovi per lei.

Emma Myers, l’attrice che interpreta Enid Sinclair, ovvero la compagna di stanza di Mercoledì, ha espresso il suo parere riguardo la possibilità che la ragazza possa trovare l’amore, spiegando che secondo lei i tempi sono ancora immaturi.

Mercoledì sta meglio da single

In un’intervista per Variety la giovane attrice ha avuto occasione di parlare del successo della serie e del suo ruolo nella prima stagione. Emma Myers ha risposto alla speranza dei fan di vedere lei e Mercoledì insieme come una coppia, spiegando che, per il bene della serie e del personaggio, sarebbe meglio che la protagonista rimanesse single ancora per un po’.

“Tutto è possibile nello show” ha specificato. “Non abbiamo ancora discusso della direzione da prendere in tal senso, quindi non so quali piani ci siano. Vista la vita amorosa di Mercoledì della prima stagione, credo che almeno per la seconda debba rimanere single. Ha fatto fiasco con gli uomini, deve lasciar perdere per un po’. Personalmente non riuscirei a uscire con qualcuno se avessi dovuto sopportare tutto quello che ha passato lei“.

Enid e Mercoledì?

Nonostante il pensiero di Emma Myers, è probabile che nei prossimi episodi Mercoledì avrà di nuovo a che fare con l’amore, vista anche la conclusione della prima stagione. Magari non sarà lei a cercarlo, ma qualcuno le farà mettere in dubbio i suoi sentimenti. Alcuni fan continuano a sperare in qualcosa di più di un’amicizia tra Enid e la protagonista, ma per ora non si hanno notizie.

Così diverse, le due potrebbero in realtà formare una bella coppia. Enid, con la sua personalità frizzante, potrebbe aiutare Mercoledì a uscire fuori dal suo guscio, come ha fatto in parte nella prima stagione. Una relazione tra due “opposti” apre a un gran numero di possibili situazioni nello show e altrettante occasioni di crescita per la protagonista.