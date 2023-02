SCANDALO: Harry lasciato senza cibo a causa di William | Parla il maggiordomo

La famiglia reale inglese continua a far parlare di sé. Ecco svelati i retroscena dell’infanzia tra Harry e William. La verità è sconcertante.

La Royal Family è indiscutibilmente la famiglia più discussa e conosciuta del mondo. Sempre al centro del gossip e del clamore mediatico i membri reali della monarchia inglese da un po’ di anni a questa parte non stanno attraversando un periodo molto semplice. La frattura tra il Regno Unito, gli Windosr e Meghan ed Harry pare ora profondamente insanabile. L’uscita dell’autobiografia di Harry “Spare” è stato il definitivo colpo di grazia per un rapporto già di per sé compromesso.

La scomparsa della regina Elisabetta, nel settembre 2022, ha riportato Harry e Meghan nella patria di lui ma nonostante il dolore comune, tra di loro non è stato raggiunto nessun punto d’incontro. Anzi proprio Harry, insieme a Meghan, ha distribuito, nel dicembre dello stesso anno, il documentario Netflix sulle difficoltà del loro amore reale oltre che il discusso libro bomba sulla sua vita e sui retroscena assurdi della rottura con la sua famiglia.

All’interno di Spare, il Duca di Sussex ha svelato che proprio suo fratello William è stato uno dei più critici nei confronti di sua moglie Meghan, definendola in un’occasione “difficile” e “maleducata”. Da qui, il racconto dell’incredibile scontro fisico avvenuto con il fratello dal quale ha preso sempre di più le distanze. Ma le radici dell’astio tra Harry e William risiedono a molti anni addietro quando tutto sembrava assolutamente perfetto.

Le rivelazioni del maggiordomo

Ad aggiungere carne sul fuoco sulla querelle tra Harry e William arriva una fonte molto vicina ed inaspettata della Royal Family. Si tratta del maggiordomo reale il quale avrebbe fatto delle dichiarazioni abbastanza spiazzanti sul passato dei due fratelli. I germi dell’allontanamento sono stati piantati tanto tempo fa, quando i due erano appena dei ragazzini.

Secondo quando affermato da questa fonte, durante un pranzo qualcuno vicino ai due avrebbe affermato: “William ha bisogno di mangiare più di te. Un giorno lui diventerà Re“. Un’affermazione a dir poco spiazzante che mostrerebbe il lato più crudele delle leggi della monarchia.

L’astio tra William ed Harry

Paul Barrell, ex maggiordomo reale, ha ammesso, quindi, in un’intervista al The Sun un’assurda trama di astio tra i due fratelli. In effetti, secondo quanto confessato dall’uomo nonostante il bene tra Harry e William, ci sarebbe stata sembra un po’ di maretta per i fratelli, acuita nel tempo a causa anche della pressione mediatica esterna.

Come raccontato anche implicitamente nel libro, Harry si sarebbe sentito sempre un rimpiazzo rispetto a William, trattato anche durante un semplice pranzo con più riguardo ed attenzione. Questo sentimento percepito da Harry si è sedimentato con il tempo raggiungendo picchi altissimi con l’arrivo di Meghan, forse mai veramente accettata dalla Royal Family. Così allora è molto probabile che l‘allontanamento da Palazzo, per Meghan ed Harry, risulta essere quasi definitivo.