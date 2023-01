William e Harry, nuovo scontro a Buckingham Palace | Dopo il documentario è successo l’irreparabile

I terremoti che scuotono le fondamenta della famiglia reale non sono finiti e ormai sembra non essere più recuperabile il rapporto tra i due principi. Il rapporto si è rotto per sempre, ma per quale ragione?

Harry e Meghan, il documentario Netflix rilasciato nei giorni scorsi e che parla appunto dei Duchi di Sussex scuote le polemiche e i commenti tutti per il contenuto di cui tratta, specialmente per il fatto che i suoi protagonisti sparano a zero sulla monarchia inglese ma in particolare sulla famiglia reale. A Buckingham Palace sono tutti molto agitati e in particolare la Regina consorte, Camilla Parker vuole cacciare Meghan. Inoltre a Palazzo sono tutti concordi nel dire che ai Duchi dovrebbe essere tolto il titolo. Insomma le discussioni in atto sono molte, ma come andrà a finire?

Di certo Re Carlo III, la regina consorte Camilla e il primogenito William con sua moglie Kate Middleton hanno una precisa idea della situazione. Kate in particolare sembra aver sempre snobbato Meghan e lei se n’è resa presto conto. In generale, però, nessuno della famiglia ha espresso apertamente un’opinione sul film.

Al centro dei pettegolezzi c’è sempre lo stesso argomento però, il rapporto tra i due fratelli William e Harry. Tra i figli di Lady Diana potrebbe essere tutto rovinato e irrecuperabile.

Che ne sarà di William e Harry?

All’interno della serie Netflix più di una volta Harry ha parlato di suo fratello, erede al trono ricordando alcune occasioni durante le quali William lo avrebbe sgridato davanti a nonna Elisabetta, durante la cerimonia per la dimissione dei Sussex.

Ma non è finita qui perché Harry ha anche detto che William non avrebbe mantenuto una promessa fatta tempo fa, quella di non mettere mai i loro ufficiali uno contro l’altro. Tra l’altro Harry ritiene che suo fratello William si sia fatto assorbire completamente dalla monarchia. Di certo William è sempre stato il più fedele ai doveri della corona rispetto a Harry che non ha mai nascosto il suo carattere ribelle.

Vanitifair.it ha riportato che una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe raccontato che attualmente i figli di Diana sono ai ferri corti: “C’è un grande senso di sfiducia, è il motivo per cui William non vuole parlare con Harry, perché ha paura che qualsiasi cosa dica possa finire in un libro o in una serie televisiva”.

Nel frattempo i funzionari di palazzo hanno contestato certe affermazioni evidenziando che la famiglia reale avrebbe deciso di non rispondere alle accuse e per questo motivo non è dato sapere se presto o tardi arriverà una dichiarazione ufficiale.

Chi rappresenta la famiglia reale in questi casi avrebbe accusato i produttori Netflix di “non avere detto la verità su alcuni punti” e per giunta di non aver ascoltato anche l’altra campana, ma proprio in seguito a questa polemica Netflix ha contattato la famiglia reale attraverso i suoi rappresentati per rilasciare un commento. Tuttavia non ci sarebbe una conferma che la richiesta sarebbe arrivata direttamente da Netflix o dai Duchi di Sussex, Harry e Meghan.