L’ha comprata per 1 milione di euro | Carlo Conti fa una spesa folle e diventa unico proprietario

Carlo Conti, storico conduttore di Rai 1, vive a Roma da molti anni per impegni di lavoro ma quando può si reca sempre nella sua città natale Firenze insieme alla sua famiglia. Qui possiede una casa particolarissima e molto antica. Ecco di seguito le foto.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati ed apprezzati della televisione italiana. Lui è davvero uno dei pilastri del nostro piccolo schermo grazie alla conduzione di programmi quali L’Eredità, presentato per molti anni, e attualmente il talent Tali e Quale show.

L’uomo ha una strabiliante carriera alle spalle iniziata negli anni ’80 quando era giovanissimo con la trasmissione Discording ed in seguito Vernice Fresca nel 1992. Nel 1997 debutta come presentatore di alcuni quiz importanti fino ad arrivare alla conduzione del famoso contest di bellezza Miss Italia nel mondo.

In Rai Carlo Conti è veramente il punto fermo per l’eccellenza grazie a show come I raccomandati, Affari Tuoi e Tale e Quale Show che diventa sempre più un fenomeno social virale e attira anche le nuove generazioni.

Carlo Conti e il suo percorso

La sua carriera ha raggiunto sicuramente il punto più alto dopo essere stato al timone della kermesse musicale più importante d’Italia, Il festival di Sanremo per ben tre edizioni dal 2015 al 2017. Oltre alla sua figura pubblica abbastanza celebre, di Carlo Conti sappiamo anche aspetti privati. L’uomo è sposato con Francesca Vaccaro dal 2012 e dalla donna ha avuto un figlio Matteo nato appena due anni dopo.

Insieme vivono felicemente a Roma ma di tanto in tanto si spostano a Firenze città d’origine del conduttore. Ora, ecco che vengono svelate le immagini della bellissima dimora di Conti a Firenze.

La casa di Carlo Conti a Firenze

Quando Carlo Conti si sposta a Firenze vive esattamente al centro città in una bellissima ed antichissima torre medievale. Si tratta della Torre dei Ramaglianti vicina a Palazzo Vecchio che ha un attico di ben 70 metri quadri. Insomma, un sogno proprio nel cuore della città rinascimentale più importante del mondo.

I lavori di ristrutturazione negli anni ’50 per mano dell’architetto Giovanni Michelucci non hanno assolutamente cambiato l’aspetto tipicamente medievale della torre ma tutt’al più ne hanno pulito e conservato quello originale.

La Torre dei Ramaglianti ha una storia incredibile, come d’altronde molti dei monumenti di Firenze città storica per eccellenza. La Torre si situa nel quartiere di Oltarno e si appoggia nel lato posteriore alla Torre dei Belfredelli. L’edificio apparteneva alla famiglia ghibellina dei Ramaglianti, che ha avuto tra i suoi ranghi niente di meno che Dante Alighieri.

Com’è riuscito ad ottenere questa meraviglia?

Come è riuscito Carlo Conti ad ottenere le chiavi per questa meravigliosa dimora di cui non si conoscono gli interni? Secondo alcune fonti, Carlo l’avrebbe vinta all’asta tenuta dal Comune di Fiesole nel 2010. Costata 904mila euro, attualmente l’abitazione varrebbe oltre un milione e 200mila euro.

Per il conduttore la Torre è stata un vero e proprio affarone anche se come da lui stesso dichiarato la sua banca ha un po’ storto il naso quando è venuta a conoscenza della cifra sborsata per accaparrarsela.