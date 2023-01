Casinò di Las Vegas, bonifici, assegni | L’indagine su Totti fa paura: occhio alla posizione di Ilary

Ancora problemi in vista per Francesco Totti, che dopo la turbolenta separazione con Ilary Blasi deve affrontare nuovamente la legge e rispondere a un’indagine sull’Antiriciclaggio. Ecco cosa sta succedendo all’ex capitano della Roma.

Il 2022 è stato un anno davvero difficile per Totti, sempre in copertina sui maggiori giornali di gossip per via della separazione con Ilary Blasi. Anche il nuovo anno inizia parlando di lui, questa volta per un motivo ben diverso e piuttosto grave.

Ad essere coinvolto è l’Antiriciclaggio. L’ex capitano della Roma potrebbe avere problemi giudiziari legati ad azioni sospette che lo vedono coinvolto. A rilevare i fatti sono stati proprio gli addetti dell’Antiriciclaggio. Ecco cosa sta succedendo.

La situazione che sta sconvolgendo il web

Le indiscrezioni che stanno facendo il giro dei web e dei giornali hanno al centro alcune rilevazioni frutto dei controlli fatti nell’istituto di credito dove Totti tiene alcuni dei suoi risparmi.

Nelle pagine del giornale La Verità si legge che sarebbero trapelate ingenti somme di investimenti perpetrati nelle scommesse. Inoltre, le azioni sospette che vedono coinvolto Totti sono piuttosto recenti: l’ultima risalirebbe ad agosto 2022 e riguarderebbe un così detto “prestito infruttifero” di 80mila euro.

L’onerosa cifra sarebbe stata inviata sul conto di una signora anziana residente ad Anzio, cointestato con la figlia, dipendente della Società Sport e Salute controllata dal Ministero dell’Economia.

Il giorno stesso gli 80mila euro destinati all’anziana signora sono stati sposati sul conto del marito della donna, anche lui dipendente del Ministero dell’Interno, oltre che caro amico di Totti.

Azioni davvero sospette che hanno richiesto maggiori controlli da parte degli addetti dell’Antiriciclaggio.

La situazione si aggrava se teniamo conto di un altro fattore fondamentale: sembra che sui conti corrente della coppia si susseguono spesso “bonifici domestici” in favore del marito della donna di Anzio.

Arrivano approfondimenti

Il giornale La Verità approfondisce queste importanti indiscrezioni, che potrebbero mettere davvero nei guai l’ex numero 10 della Roma, e li definisce “Bonifici rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online”.

Le società in questione sono Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. e la cifra complessiva raggiungerebbe gli 87mila euro.

In tutto in favore dei due coniugi di Anzio sarebbero stati inviati ben 125mila euro e negoziati assegni bancari per circa 445mila euro.

Secondo quanto riportato da La Verità, i due anziani non sarebbero stati in grado di fornire adeguati chiarimenti per giustificare le ingenti somme di denaro versate sui loro conti corrente.

Insomma, guai seri per Francesco Totti, coinvolto fino al collo nella vicenda, ma non solo. Le indagini si sono allargate anche su altri due conti: il primo è quello cointestato con Ilary Blasi e il secondo con Manuel Zubiria Furest, ex team manager della Roma.

Inoltre, sono stati segnalati cinque assegni bancari e un bonifico sospetto in favore della Société financière et d’encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro con una causale che recita: Finanziare le giornate che il noto personaggio ama trascorrere nella casa da gioco del Principato.

Totti dovrà dare delle risposte

Sotto indagine anche un fido di 2,5 milioni di euro per una ristrutturazione e un bonifico di 300mila euro a favore della società United London Services Limited e uno da 200mila euro destinato alla società Belco, rispettivamente collegate a un casinò di Londra e Las Vegas. Insomma, Totti dovrà rispondere delle sue azioni altrimenti finirà in guai seri.

L’Antiriciclaggio ha gli occhi puntati su di lui e sul fratello Riccardo, che avrebbe effettuato altri bonifici sospetti. Si indaga anche su iniziative di beneficenza in cui erano coinvolti altri calciatori, tra questi Antonio Rudiger, Thomas Vermaelen, Radja Nainggolan, Juan Jesus, Edin Dzeko ed Emerson Palmieri.