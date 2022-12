La verità su Noemi Bocchi: “Usa Totti per diventare una conduttrice” | il segreto svelato

Di loro se ne parla da mesi, ma ora sorge un grande dubbio: Noemi Bocchi sta usando Totti per arrivare a un obiettivo specifico? Ecco cosa sta succedendo.

È stata un’estate turbolenta per Ilary Blasi e Francesco Totti, travolti da un processo mediatico con al centro la loro separazione, che ha fatto molto parlare i giornali italiani.

Tra Rolex tenuti in ostaggio e amanti segreti, la coppia formata dall’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi non si è fatta mancare nulla.

Da mesi ormai Totti ha trovato una nuova fiamma, Noemi Bocchi, la donna con cui ha comprato casa. I due sembrano molto affiatati e Totti ha sempre detto che Noemi lo aiuta più di quanto abbia fatto Ilary negli ultimi periodi del loro matrimonio.

Insomma, un amore nato da poco ma che sembra andare davvero a gonfie vele. Ora però a molti utenti è sorto un dubbio scatenato proprio dalle parole dell’uomo: la bella Noemi Bocchi sta usando Totti come pedina per arrivare un obiettivo più grande? Forse, la nuova fidanzata di Totti vuole arrivare proprio alla conduzione di un programma come Ilari Blasi.

Il dubbio su Noemi Bocchi

Di Noemi Bocchi se ne hai sentito parlare davvero molto in questi mesi perché mentre il Ilari Blasi è rimasta in silenzio sulla sua vita privata Totti ha subito ufficializzato la sua nuova relazione con la donna, mostrando a tutti quanto fosse felice.

Diverse sono state le paparazzate che li ritraevano insieme anche in compagnia dei figli. Una delle ultime li ha catturati mentre andavano a cercare casa e nella capitale.

Tornando al dubbio che pervade gli utenti e i telespettatori, ricordiamo che Ilary Blasi è arrivata la conduzione di programmi di spessore della televisione italiana anche per la sua bravura, e non solo in quanto moglie di un calciatore famoso.

Infatti è stata scelta per la sua simpatia irriverenza e per il suo linguaggio tagliente: la conduttrice romana, anche davanti alle telecamere, non riesce a tenersi un cece in bocca. Oltre all’Isola dei Famosi Ilary Blasi a condotto Le Iene, portando alla luce casi di cronaca nera molto importanti per il nostro paese.

Maro Caucci, ex di Noemi Bocchi, ha rilasciato un’intervista che ho fatto molto parlare. Sembra che non abbia preso bene la notizia che i figli vivranno insieme a Noemi e Totti nonostante si frequentino da veramente pochi mesi.

Durante l’intervista rilasciata al giornale di Alfonso Signorini ammette che la moglie si è dimenticata la sua vita precedente, e poi pronuncia una frase molto enigmatica: “Ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole“.

Che cosa intende l’ex marito con questa affermazione? Forse anche Noemi aspira a diventare una conduttrice di successo nel panorama televisivo italiano?

Queste sono solo supposizioni, certo è che l’ex marito pronunciato una frase piuttosto pesante nei suoi confronti. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi mesi.