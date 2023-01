Albano e Romina Power, tutto vero | La Lecciso è su tutte le furie: scandalo di inizio 2023

Romina Power ed Albano Carrisi sono state una delle coppie più amate della musica italiana. È incredibile come si parli di loro a distanza di così tanti anni dalla loro separazione. Adesso, Albano ha fatto dichiarazioni su Romina che rivelano una nuova verità.

Romina Power ed Albano Carrisi rappresentano un duo artistico incredibilmente celebre ed importante per la musica italiana. Con i loro brani hanno scalato classifiche nazionali ed internazionali diventando un pilastro senza precedenti.

I due sono stati sposati per oltre trent’anni ed insieme hanno avuto quattro figli: Ylenia Carrisi, Romina Carrisi-Power, Cristèl Carrisi, Yari Carrisi. La loro unione sembrava davvero indissolubile e molti hanno sognato grazie alla loro storia d’amore e alle loro bellissime canzoni.

Purtroppo, come è noto a tutti il matrimonio è finito soprattutto a causa della terribile tragedia che li ha colpiti: la scomparsa di Ylenia Carrisi, la più grande tra le loro figlie. Il dolore provocato da questa terribile vicenda li ha inevitabilmente allontanati tanto da divorziare ufficialmente nel 1996.

Per molto tempo Romina ed Albano hanno vissuto momenti di tensione, sempre più lontani l’uno dall’altro. Almeno fino a quando nel 2013 entrambi hanno deciso di riprendere la loro collaborazione artistica in segno di una stima e rispetto mai veramente svaniti.

Dopo la fine del matrimonio tra Romina e Albano, il cantante ha iniziato una lunga relazione con la showgirl Loredana Lecciso con la quale ha avuto due figli.

Tra alti e bassi i due stanno insieme da ben vent’anni e vivono sereni nella loro casa enorme a Cellino San Marco, in Puglia. Non è una novità che tra Loredana e Romina ci sia sempre stata una sorta di rivalità, anche perché nel tempo diversi rumors hanno dato per certo il riavvicinamento tra Albano e Romina. Vediamo com’è la situazione in realtà.

Le dichiarazioni Albano su Romina Power

Nonostante i rumors su un possibile ritorno di fiamma, Albano e Romina hanno sempre negato qualsiasi pettegolezzo rinnovando, invece, la reciproca stima. Per i due cantanti esiste solamente un sodalizio artistico di grande successo oltre che la condivisione di una famiglia allargata non semplice ma ricca di amore.

È proprio in virtù di queste considerazioni che Albano e Romina continuano il loro percorso artistico ma non ritorneranno mai insieme. Di mezzo c’è, infatti, la storica compagna di Albano, Loredana, con la quale Romina, nel corso del tempo, non ha sempre avuto un rapporto sereno.

Recentemente, in un’intervista Albano ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita personale. Non ha potuto evitare di citare Romina Power ma su di lei ha aggiunto qualcosa in più.

“Lei è una sorella per me”, ha dichiarato Albano in riferimento al rapporto con la sua ex moglie Romina. Tra loro, quindi, il legame si è quasi sublimato: i due ora sono come fratelli.